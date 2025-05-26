В Польше автомобиль врезался в зрителей гонок

По данным телеканала TVN24, который ссылается на полицию, авария произошла вскоре после старта заезда на территории аэродрома в городе Кросно, на юго-востоке Польши. За рулем автомобиля находился 27-летний водитель, который потерял контроль над машиной и въехал в толпу зрителей.

Полиция подтвердила информацию о том, что в результате инцидента пострадали как минимум 14 человек. Четверо из них получили серьезные травмы, а один находится в бессознательном состоянии. Среди пострадавших есть и ребенок.

На месте происшествия работают многочисленные бригады экстренных служб: медики скорой помощи, а также девять пожарных расчетов.