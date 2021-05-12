СГД начала уголовный процесс в связи с возможным уклонением от уплаты налогов на предприятии депутата

В службе отметили, что в феврале 2021 года управление начало уголовный процесс в связи с неуказанной в бухгалтерских документах строительной компании выплаченной заработной платой, уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег в крупном размере.

Должностное лицо предприятия - депутат городской думы, предприятие которого на протяжении нескольких лет регулярно принимало участие и побеждало в организованных самоуправлением закупках.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что предприятие с января 2019 года по апрель 2021 года в бухгалтерских регистрах не указывало в полном объеме зарплату, а неучтенную часть заработной платы выплачивала наличными деньгами в значительном объеме. Предприятие также избежало уплаты налогов на сумму более чем в 148 000 евро и легализовало преступно нажитые финансовые средства в размере более 153 000 евро.

В мае этого года Управление таможенной и налоговой полиции СГД в Риге, Икшкиле и Екабпилсе провело восемь обысков по юридическим адресам предприятия и лиц, по месту жительства лиц и в автомобилях.

В ходе обысков были найдены и изъяты наличные деньги, бухгалтерские документы, зарплатные списки, мобильные телефоны, компьютеры, носители данных, карты памяти, записные книжки и другие важные для уголовного процесса предметы, которые будут проанализированы в ходе дальнейшего досудебного расследования.

Всего на предприятии трудоустроено более 70 работников.

Один человек признан подозреваемым, к нему применена не связанная с лишением свободы мера пресечения, наложен арест на принадлежащую подозреваемому лицу недвижимость и доли капитала предприятия.

В интересах следствия более подробная информация не разглашается.