Гиргенс прокомментировал увольнение Крапсиса

Гиргенс сообщил LETA, что работа Крапсиса по поддержанию общественного порядка была оценена как очень хорошая, но министр подчеркнул, что у него нет возможности ознакомиться с доказательствами преступления, в котором обвиняется Крапсис.

Гиргенс считает, что расследование дел высокопоставленных чиновников не может длиться годами, поэтому он призывает Бюро внутренней безопасности (IDB) "прийти к скорейшему и беспристрастному урегулированию уголовного дела".

Министр сообщил, что после 9 мая прошлого года у него был индивидуальный разговор с Крапсисом, в ходе которого обсуждались улучшения в работе полиции и тактика правоохранительных органов. Тогда министр сообщил Крапсису о своих предложениях. После назначения Армандса Рукса начальником Государственной полиции министр потребовал улучшения в профессиональной работе на крупномасштабных мероприятиях, включая протесты против ограничений Covid-19, но в целом у него не было претензий к работе Крапсиса.

В другом уголовном процессе IDB также признало главу Государственной пограничной службы Гунтиса Пуятса подозреваемым, но в марте этого года дело против него было закрыто. Гиргенс отметил, что после этого случая Министерство внутренних дел поставило перед IDB задачу продолжать соблюдать права человека и заботиться о правах отдельных лиц. Министр также ожидает, что IDB будет работать превентивно в сотрудничестве со службами внутренних дел.

Уже сообщалось, что Бюро внутренней безопасности начало еще один уголовный процесс против отстраненного от исполнения обязанностей заместителя начальника Госполиции, начальника Главного управления полиции порядка Нормунда Крапсиса, подтвердил журналистам сам Крапсис.

Агентство LETA уже сообщало, что один из процессов был начат в 2018 году о возможном мошенничестве при закупке униформы, объявленной Госполицией, и в этом деле фигурируют Крапсис и тогдашний заместитель начальника Госполиции, начальник Главного административного управления Ренате Фила-Роке. В январе этого года Фила-Роке была назначена заместителем руководителя упомянутого управления.

Крапсис рассказал журналистам, что в понедельник к нему по этому уголовному процессу был применен статус подозреваемого. Кроме того, IDB начало уголовный процесс об организованной полицией закупке портативных видеорадаров. И по этому уголовному процессу к нему применен статус подозреваемого.

В рамках обоих процессов Крапсис обвиняется в двух преступлениях - злоупотребление служебным положением и разглашение непубличной информации, не являющейся государственной тайной. В одном из упомянутых случаев к Крапсису применены меры пресечения - пребывание в определенном месте и запрет на занятие определенной должности.