Против отстраненного от должности Крапсиса начат еще один уголовный процесс

Агентство LETA уже сообщало, что один из процессов был начат в 2018 году о возможном мошенничестве при закупке униформы, объявленной Госполицией, и в этом деле фигурируют Крапсис и тогдашний заместитель начальника Госполиции, начальник Главного административного управления Ренате Фила-Роке. В январе этого года Фила-Роке была назначена заместителем руководителя упомянутого управления.

Крапсис рассказал журналистам, что в понедельник к нему по этому уголовному процессу был применен статус подозреваемого. Кроме того, IDB начало уголовный процесс об организованной полицией закупке ручных видеорадаров. И по этому уголовному процессу к нему применен статус подозреваемого.

Таким образом, Крапсису инкриминируют два преступления - злоупотребление служебными полномочиями и разглашение неподлежащей разглашению информации, не являющейся государственной тайной. По одному из дел к Крапсису применена мера пресечения - пребывание в установленном месте и запрет занимать конкретную должность.

Крапсис журналистам категорически отрицал какую-либо связь с, возможно, допущенными нарушениями. Кроме того, он обратился к генпрокурору Юрису Стукансу с просьбой, используя полномочия, осуществить надзор за этими уголовными процессами. Крапсис поступил так, потому что в течение последних двух лет ощущал "своего рода давление" в желании "убрать его с площадки" и добиться ухода на пенсию.

В 2019 году Крапсис достиг возраста выхода на пенсию и ему предлагали уйти, однако он решил продолжить службу.

Крапсис отметил, что не ощущал давления ни от начальника Госполиции Армандса Рукса, ни от бывшего начальника Госполиции Интса Кюзиса. Он ощущал давление "в определенной мере из политической среды", кроме того IDB очень тенденциозно относилось к нему как к личности.

Принимая во внимание вышеупомянутое, Крапсис сейчас чувствует себя "морально и физически раздавленным", однако он продолжит бороться за свои права и добиваться правды. Кроме того, он оспорит меру пресечения.

Напомним, на основании примененной Бюро внутренней безопасности меры пресечения заместитель начальника Государственной полиции, начальник Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис отстранен от занимаемой должности.

В качестве меры пресечения IDB запретило Крапсису занимать конкретную должность, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Начальник Госполиции Армандс Рукс выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией. "Известно, что расследование ведется уже некоторое время, и информация от IDB также была публично доступна. Судя по всему, в процессе расследования появились новые направления. Поэтому в связи с решением, полученным от этой службы, от занимаемой должности отстранен мой заместитель. Мы огорчены этой ситуацией, и высказанные IDB подозрения, несомненно, бросают тень на репутацию как Госполиции, так и сотрудника", - сказал Рукс.

Он положительно оценивает сотрудничество с Крапсисом, его отношение к службе и вклад в работу в полиции. Крапсис оказал значительную поддержку и внес свой вклад в модернизацию, организацию и совершенствование работы полиции, в частности, в отношении мониторинга ограничений из-за Covid-19 и поддержания общественного порядка и безопасности, заявил глава Госполиции.

Рукс напомнил, что существует презумпция невиновности, поэтому пока воздержался от поспешных выводов. "Мы доверяем расследованию, проводимому Бюро внутренней безопасности, которое выполняет свои функции, и ожидаем справедливого урегулирования уголовно-правовых отношений", - сказал Рукс.

На время отстранения Крапсиса исполняющим обязанности начальника Госполиции назначен заместитель начальника полиции порядка Лаурис Арайс.

Как сообщалось ранее, IDB начало уголовный процесс о возможном мошенничестве при закупке униформы, объявленном Госполицией, и в этом деле фигурируют Крапсис и тогдашний заместитель начальника Госполиции, начальник Главного административного управления Ренате Фила-Роке. В январе этого года Фила-Роке была назначена заместителем руководителя упомянутого управления.

Как сообщалось, в июне прошлого года Госполиция получила форму нового дизайна и ее постепенно начали выдавать сотрудникам полиции.

Комплекты полицейской формы по дизайну модельера Бруно Бирманиса были готовы производить два претендента, но в итоге один отказался. Кроме того, была получена жалоба на организацию закупки, рассмотрение которой потребовало времени, поэтому только в октябре прошлого года закупочная комиссия признала победителем компанию SRC Brasa.