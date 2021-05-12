Ильназ Галявиев, открывший стрельбу в школе Казани, арестован на два месяца

Галявиеву предъявлено обвинение по пунктам "а" и "в", части 2 статьи 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Максимальное наказание по этой статье - пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, юноша имел умысел на убийство и желал публично выразить свои "исключительность и превосходство". Для его реализации он приобрел ружье и боеприпасы.

Находясь на первом этаже школы, стрелок установил самодельное взрывное устройство с поражающими элементами у начального класса, где занимались английским языком. При взрыве никто из педагогов и школьников не пострадал. Но после этого он произвел 17 выстрелов. В результате девять человек - в том числе семь детей - погибли, 21 человек получил ранения.

Заключить Галявиева под арест суд просило следствие. Во время заседания следователь заявил, что у суда нет ни процессуального, ни морального права избрать иную меру пресечения. По словам следователя, Галявиев признался в преступлении.

Сам стрелок и его адвокат по назначению не возражали против меры пресечения в виде ареста. Галявиев также заявил суду, что не имеет тяжких заболеваний. Общаться с журналистами он отказался.

Ильназ Галявиев ФОТО: BBC

Стрельба в гимназии №175

Стрельба в казанской гимназии №175 произошла во вторник утром. Нападавший Галявиев беспрепятственно дошел до гимназии с дробовиком в руках и начал стрелять еще на улице.

На шум вышел 62-летний Мулланур Мустафин, который занимался обсуживанием здания школы, - в него Галявиев выстрелил первым. Мужчина выжил, но получил огнестрельное ранение головы, паховой области и тазовых костей.

Вахтерша, сидевшая на входе в школу, успела спрятатться под стол и нажала тревожную кнопку, чтобы вызвать Росгвардию.

Войдя в школу, Галявиев открыл огонь и стрелял по всем, кто попадался у него на пути. Большинство жертв стрельбы учились в 8"А". Почему нападавший пошел именно в этот класс, неизвестно.

Всего в результате стрельбы, по данным властей, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Также в СК сообщили, что на входе в гимназию Галявиев взорвал самодельное взрывное устройство.

Что известно о нападавшем

19-летний Галявиев учился в гимназии, в которой устроил стрельбу, и закончил ее четыре года назад. После гимназии он учился в колледже Татарского института содействия бизнесу, но его отчислили оттуда в прошлом месяце из-за академической задолженности.

Дробовик, из которого стрелял Галявиев, он купил в Йошкар-Оле и владел им легально. Разрешение на оружие он получил 28 апреля, спустя несколько дней после отчисления из колледжа.