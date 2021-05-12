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В России за твит в поддержку Навального арестовали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману девять суток ареста за "организацию акции" в поддержку Алексея Навального, которая прошла 31 января.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова ранее сообщила, что полицейские составили на него три административных протокола и вменили организацию несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 31 января и 21 апреля, а также участие в апрельской акции.

Ройзман в суде отрицал, что организовывал эти акции или призывал в них участвовать, передает корреспондент "Интерфакса".

На процессе судья цитировал материалы дела, в которых говорится, что Ройзман агитировал выходить на несанкционированное шествие в поддержку Навального, публикуя в соцсетях записи: "Надо выходить 31-го. Я буду", "Они делают все возможное, чтобы 31-го вышло как можно больше людей".

Ройзман на это возразил: "Если бы это был призыв, я бы сказал: "Я призываю всех". Я умею это делать, умею выводить людей. Я бы не уходил от этого, не было бы такого обезличенного: "Надо выходить, я буду". Это для меня. Это я декларирую свою позицию, и я показываю свое отношение к происходящему. Если у меня стоит задача выводить людей, я знаю, как это делать, но я этого не делаю".

Он также заявил, что если бы был организатором акции, то сообщил бы об этом. "Если бы я был организатором этой акции, я бы сказал: "Да, я организатор этой акции". Но я не был организатором этой акции и не имел к организации никакого отношения. Мало того, если бы я точно знал, что я там буду один, я бы пошел один. Потому что это моя позиция. Никто не имеет права мне запретить выходить мирно и без оружия и передвигаться по своему городу", - подчеркнул Ройзман.

Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях в поддержку Навального, которые проходили в городе 23 и 31 января. Защита обжаловала данное решение и собиралась оспаривать штрафы вплоть до ЕСПЧ.

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