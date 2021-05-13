KPV LV готова "биться до последнего", чтобы не потерять министерские посты

Как сообщили LETA председатель фракции Марис Можвилло, он рад, что премьер-министр выполнил обещание, сняв с должности министра экономики Яниса Витенбергса. Политик признал, что в пятничной беседе Кариньш отметит, что ожидает от фракции KPV LV.

По мнению лидера фракции KPV LV, партия и фракция не должны выдвигать кандидата на должность министра экономики сразу. Он отметил, что пока не известно, выдвинет ли KPV LV своего кандидата до переговоров 14 мая, и не исключено, что к этой встрече партия еще не примет решение по кандидатуре.

Как пояснил Можвилло, не следует торопиться с выбором кандидата, потому что важно выбрать хорошего.

На вопрос о возможности того, что другие партнеры по коалиции могут возразить, что фракция из пяти депутатов заслуживает трех министерских должностей, политик отметил, что KPV LV тоже рассматривала возможность такого сценария, и если он будет актуализирован, "тогда и посмотрим".

В то же время KPV LV не согласна с тем, что она не должна претендовать на одну из трех министерских должностей. Однако, если такой вопрос поднимется, то "борьба продлится до последнего", - предсказал Можвилло, отметив, что не было сказано, что KPV LV получит поддержку только пяти депутатов. Политик видит, что по вопросам общегосударственного значения партия может найти союзников как в коалиции, так и в оппозиции.

Комментируя вопрос о должности министра экономики, Можвилло также саркастически сказал, что ему интересно, почему телевизионные лотерейные программы еще не начали предлагать ставки в связи с происходящим в KPV LV, которые обеспечили бы доход для государственного бюджета.

Контекст

Как уже сообщалось, фракция Сейма партии KPV LV в среду, 12 мая, приняла решение об отставке Витенбергса с должности министра экономики. Уважая это решение, премьер-министр Кариньш издал приказ об отставке Витенбергса. Как сообщили в бюро премьер-министра, решение принято с учетом обязанностей главы правительства, предусмотренных договором о сотрудничестве коалиции.

До утверждения нового министра экономики его обязанности будет исполнять министр земледелия Каспар Герхардс (Национальное объединение). Распоряжение вступит в силу в пятницу, 14 мая.

В этот же день премьер созвал заседание коалиции для обсуждения дальнейшего сотрудничества. О решении фракции агентству LETA сообщили ее председатель Марис Можвилло и заместитель председателя Айвар Гейданс.

Тем самым фракция одобрила решение, принятое ранее правлением KPV LV.

Вопрос о дальнейшей работе Витенбергса на посту министра стал актуальным после его решения покинуть KPV LV и перейти в Национальный объединение "Все для Латвии!" - "За отечество и свободу" / LNNK.

Фракцию KPV LV покинули четыре депутата

После решения парламентской фракции партии KPV LV отозвать с должности министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел в Национальное объединение, четыре депутата KPV LV заявили о выходе из фракции.

Как сообщил депутат Айвар Гейданс, из фракции выходят он и депутаты Янина Курсите, Ивар Пуга и Эдгар Кронбергс.

Все четверо депутатов голосовали против отзыва Витенбергса с должности.

После голосования об отзыве Витенбергса депутаты заявили, что не могут взять на себя ответственность за "продиктованное неясными мотивами и эмоциональное решение" добиваться отставки министра экономики в условиях кризиса в стране.

Как заявил Гейданс, вышедшие из фракции депутаты считают, что обсуждение в правлении партии возможности выдвижения в министры экономики Петериса Шмидре, кандидата с неоднозначной репутацией, бросает на партию тень подозрений.

Вышедшие из фракции KPV LV депутаты заявили, что часть депутатов фракции уже длительное время не поддерживает правительственную коалицию. Это вынуждает думать, что сейчас наконец найден повод саботировать работу правительства, а не активно в ней участвовать и способствовать ее улучшению.

В ближайшее время вышедшие из фракции депутаты сформируют независимую депутатскую группу, в которую войдет и бывший член фракции и председатель KPV LV Атис Закатистов.