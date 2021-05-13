В Благовещенске школьник пообещал "сделать то же самое", что и в Казани

По сообщению "Амурской правды", поводом к приостановке деятельности школы стало сообщение в социальных сетях, которое оставил 17-летний школьник из Тамбовского района. В комментариях под видео о смертоносном нападении на школу в Казани тот написал, что "сделает то же самое" в школе в Благовещенске. Школьник использовал ник "Бог Вам судья".

Подросток был оперативно задержан. Следователям он заявил, что "просто пошутил".

Управление МВД по области возбудило в отношении подростка уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о теракте. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Взрывоопасных предметов в школе Благовещенска обнаружено не было. На время проверки школьников отпустили домой.

Напомним, 11 мая в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175. Он взорвал самодельную бомбу и открыл огонь по ученикам, в реультате чего погибли семь детей и двое взрослых, еще более 20 человек получили ранения. Галявиев добровольно сдался полиции.

Перед преступлением Галявиев завел канал в Telegram, в котором называл себя "богом" и писал, что "в мире не должно остаться живности". В Следственном комитете (СК) заявили, что у задержанного заболевание мозга. По данным издания "Коммерсант", у Галявиева атрофия головного мозга.

Сейчас подросток арестован на два месяца. 12 мая СК собирался предъявить ему обвинения в убийстве, однако официально о его новом статусе не сообщалось.

В среду, 12 мая в Крыму был задержан местный житель, опубликовавший в соцсетях пост с угрозами взорвать лицей. Мужчина заявил, что хотел проверить работу спецслужб. На него было заведено уголовное дело.

Издание: казанский стрелок заявил, что пытался покончить с собой

Издание Life опубликовало отрывки из допроса Ильназа Галявиева. Исходя из них, Галявиев рассказал, что во время нападения собирался убить около 20 человек, а сдаться решил, когда заметил полицейских. После задержания он попытался совершить самоубийство в полицейской машине, но полицейский остановил его, поделился Галявиев.