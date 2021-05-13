Получена информация о случае смерти после прививки от Covid-19. Связь с фактом вакцинации не подтверждена

Всего в течение недели было зарегистрировано 60 случаев побочных реакций после вакцинации от Covid-19. Количество побочных реакций на 100 доз вакцин от Covid-19 составляет 0,3, что является низким показателем, подчеркнул министр.

В восьми полученных сообщениях были указания на серьезные побочные реакции. Также была получена информация о человеке, который умер после вакцинации от Covid-19. Павлютс сообщил, что

причинно-следственная связь с фактом вакцинации в данном случае не подтверждена.

Министр заявил, что случаев побочных реакций после вакцинации вакциной Johnsons & Johnson зарегистрировано не было.

Как сообщалось ранее, процесс вакцинации от Covid-19 завершили 95 183 человека, что составляет 5,04% населения страны, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

В минувшие сутки сохранялся высокий темп вакцинации. Второй день подряд количество привитых превышает 15 тыс. человек - во вторник было привито 15 007 человек, в среду - 15 378.

Однако такой темп вакцинации все еще ниже, чем на прошлой неделе, когда 5 мая было вакцинировано 16 048 человек, 6 мая - 20 726 человек, 7 мая - 18 436 человек.

Первую дозу вакцины от Covid-19 к сегодняшнему дню получили 347 482 человека, что составляет 18,4% населения страны. Завершили процесс вакцинации 95 183 человека