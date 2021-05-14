Витенбергс покидает должность министра экономики. Коалиция обсудит дальнейшие шаги

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") с учетом решения парламентской фракции партии KPV LV издал распоряжение об отставке Витенбергса. KPV LV решила отозвать министра в связи с тем, что он перешел в Национальное объединение.

Герхардс будет выполнять эти обязанности до утверждения нового главы Минэкономики.

Парламентская фракция KPV LV постановила, что Витенбергс, перешедший в Национальное объединение, должен уйти с должности министра экономики. Тем самым фракция одобрила решение, принятое ранее правлением KPV LV.

После этого решения о выходе из фракции заявили четыре депутата KPV LV - Айвар Гейданс, Янина Курсите, Ивар Пуга и Эдгар Кронбергс. Все четверо депутатов голосовали против отзыва Витенбергса с должности.

Депутаты заявили, что не могут взять на себя ответственность за "продиктованное неясными мотивами и эмоциональное решение" добиваться отставки министра экономики в условиях кризиса в стране.

Вышедшие из фракции депутаты сформировали в парламенте "Группу стабильности" и заключили с премьером соглашение о поддержке правительства.



Коалиционные партии обсудят дальнейшее сотрудничество

Сегодня, 14 мая, состоится встреча представителей партий правительственной коалиции, на которой будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество и организация совместной работы.

Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), в ходе индивидуальных переговоров партнеры по правительству выразили желание продолжать работу и реализовать совместную программу.

"На данный момент в ходе индивидуальных переговоров все партнеры выразили готовность продолжить сотрудничество, а пять (покинувших KPV LV" депутатов заявили, что поддержат возглавляемое мною правительство. Поддержка совместных действий очевидна, но вопрос в том, как лучше всего организовать сотрудничество, чтобы беспрепятственно и координированно продолжать работу", - сказал премьер.

На вопрос, возможно ли, чтобы согласно требованию Национального объединения (НО) Янис Витенбергс сохранил пост министра экономики, Кариньш ответил, что такое утверждение в настоящее время является "спекуляцией".

Лидер НО Райвис Дзинтарс ранее заявил, что объединение предложит премьер-министру и партнерам по правящей коалиции договориться об изменениях в коалиционном договоре, а также передать в его ведение Министерство экономики.

Он сказал, что решение премьера требовать отставки Витенбергса, который перешел из KPV LV в НО, считает ошибочным. Дзинтарс напомнил, что Кариньш стал премьером на основе соглашения, подписанного всеми партнерами по коалиции. Также он напомнил, что договор разрабатывался в условиях, когда у KPV LV было значительно больше депутатов, которые поддерживали коалицию.

Поэтому НО предложит Кариньшу и партнерам по коалиции внести изменения в договор. "То, что такие изменения будут, уже никто не отрицает. Без них не обойтись", - сказал лидер объединения, добавив, что НО готово взять на себя ответственность за Минэкономики и доверить управление министерством Витенбергсу.