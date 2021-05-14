Полиция планирует закупить 185 "мобильных участков"

По словам Рукса, в настоящее время ведется серьезная работа над тендером на закупку и аренду новой техники для нужд VP. Часть новых машин спроектированы как практически полноценные полицейские участки, так что полицейские из них могут получить доступ ко всем системам VP и выполнять намного больше работы на месте происшествия.

Рукс сообщил, что параллельно во всей Латвии, кроме Риги, проходит реформа, в ходе которой вводятся "реагирующие полицейские". Однако для завершения создания данного института все еще необходимы новые технические средства.

Глава VP отметил, что правительство выделило около 27 миллионов евро на обустройство участков Государственной полиции, включая объединение нескольких подразделений в одном здании в Риге.