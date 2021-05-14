Cо следующей недели в рижских школах начнется набор первых классов
Cо следующей недели в рижских общеобразовательных школах начнется набор первых классов на следующий учебный год, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Cо следующей недели в рижских общеобразовательных школах начнется набор первых классов на следующий учебный год, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Так как 15 мая обычно начинается набор в классы, в этом году это событие приходится на субботу. Родители детей имеют право до 17 мая подать в школу заявление на зачисление ребенка в первый класс. Таким образом, набор классов начнется 18 мая.
Правила предусматривают, что школы в этом году при наборе 1-х классов на следующий учебный год будут составлять список претендентов. После 18 мая школы отправят родителям письма, информируя их, включен ли ребенок в список поступающих.
В течение 10 дней после получения письма-приглашения от учреждения родители ребенка должны подать заявление в школу о приеме ребенка или отозвать свое заявление.