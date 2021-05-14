Cо следующей недели в рижских школах начнется набор первых классов

Так как 15 мая обычно начинается набор в классы, в этом году это событие приходится на субботу. Родители детей имеют право до 17 мая подать в школу заявление на зачисление ребенка в первый класс. Таким образом, набор классов начнется 18 мая.

Правила предусматривают, что школы в этом году при наборе 1-х классов на следующий учебный год будут составлять список претендентов. После 18 мая школы отправят родителям письма, информируя их, включен ли ребенок в список поступающих.