Конфликт на Ближнем Востоке: армия Израиля провела крупную операцию против целей в секторе Газа

"Ночью 160 самолетов одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в нем принимали участие наземные подразделения, которые также работали по обозначенным целям", - сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус (цитата по ТАСС).

При этом он подчеркнул, что израильские войска не заходили на территорию сектора Газа, хотя у армии Израиля "есть планы, есть приказы по подготовке" наземной операции.

Целью атаки была сеть подземных тоннелей, которые палестинские группировки используют для перемещений и в качестве укрытия, уточнил представитель израильской армии.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip. — Israel Defense Forces (@IDF) May 13, 2021

По данным издания Times of Israel, израильские подразделения открыли массированный огонь по целям на севере Газы, используя самолеты и вертолеты, а также танки и артиллерию.

В ответ на это палестинские вооруженные формирования возобновили обстрел территории Израиля. В направлении южных городов, таких как Ашдод и Ашкелон, были выпущены десятки ракет, там звучат сирены воздушной тревоги. Большинство ракет, которые выпускаются из сектора Газа, перехватывает израильская система ПВО "Железный купол".

Ракеты, запущенные из Газы, перехватывает система ПВО "Железный купол" ФОТО: EPA

Агентство Рейтер, ссылаясь на израильских военных корреспондентов, также сообщало, что наземного вторжения пока не было, и израильские войска вели обстрел Газы со своей территории. Жители северных районов сектора, расположенных около границы, говорили, что израильских солдат не видят, но слышат активный артиллерийский огонь и воздушные удары.

По словам свидетелей, многие палестинские семьи, которые живут около границы, покинули свои дома, некоторые из них укрываются в школах, работающих под управлением ООН.

Палестинцы, живущие около границы, покидают свои дома ФОТО: EPA

Корреспондент Би-би-си в Газе также сообщал об интенсивных обстрелах на севере и на востоке сектора, которые ведут израильские военные корабли, истребители и вертолеты. На кадрах, поступающих с места событий, видно, что небо над Газой озаряется от взрывов.

Начиная с понедельника, Израиль и исламистская группировка ХАМАС, контролирующая Газу, обмениваются ударами. С палестинской стороны убиты уже более 100 человек, в результате ракетных обстрелов Израиля погибли семеро.

Израильская армия сообщала, что нанесла по Газе более 600 ударов, в то время как с территории сектора было запущено 1750 ракет.

"Последнее слово еще не сказано"

В четверг вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил со специальным обращением, в котором заявил, что военная операция будет продолжаться.

"Я говорил, что ХАМАС и другие террористические организации заплатят высокую цену. Сейчас мы это делаем, и продолжим делать с большой мощью, - сказал Нетаньяху. - Последнее слово еще не сказано, и эта операция продолжится так долго, как будет необходимо для восстановления спокойствия и безопасности государства Израиль".

ФОТО: BBC

Кроме того, в израильских районах, где живут арабы, начались погромы и мятежи, при этом насилие было направлено как против еврейского, так и арабского населения.

В четверг израильские военные сообщили, что к границам Газы перебрасываются войска. В армию призваны по меньшей мере 7 тыс. резервистов, а военные командиры на границе получили приказ готовиться ко всем возможным вариантам развития событий и эскалации.

Что еще произошло в четверг

Согласно заявлению армии Израиля, с территории Ливана было выпущено три ракеты по северным израильским регионам. Ответственность за нападение никто не взял, однако в Ливане действуют несколько вооруженных группировок, в том числе враждующая с Израилем "Хезболла".

Израильские вооруженные силы сообщили, что в числе их целей в секторе Газа было здание, где находились разведывательные службы, а также жилые дома и компании, которые используют палестинские вооруженные группы.

Тем временем ХАМАС продолжала обстреливать территорию Израиля. Согласно заявлениям представителей группы, пока она продемонстрировала только "небольшую часть" своих возможностей.

В нескольких городах Израиля, где живет еврейское и арабское население, продолжились столкновения.

Несколько международных авиакомпаний, в том числе KLM, British Airways и Virgin Atlantic приостановили полеты в Израиль. Главный аэропорт страны Бен Гурион перенаправляет рейсы в южные регионы страны.

Подробности продолжают поступать.