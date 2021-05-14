Слышали, что согласно последним исследованиям, Рига - самая дорогая для жителей столица в странах Балтии? Это же в хорошем смысле, как "дорогая, я дома!"?

Нет, ну а что! Мы вот считаем, что, во-первых, пока мы лидеры по продажам сырков Kārums – то все не так уж плохо! А, во-вторых, что-то мы не слышали про такую вещь, как легендарный "Вильнюсский бальзам" или вкуснейшие "Таллинские шпроты". И вообще, если бы участники группы Led Zeppelin хоть раз попробовали литовские цеппелины, в ужасе бросились бы менять название. На Led Serij Goroh, например.

Ну действительно, как можно было из мяса и картошки приготовить что-то, что выглядит как личинка бледной жабы? Хотя, и на вкус тоже как личинка бледной жабы.

А если честно, нам кажется, что Рига вырвалась в лидеры чисто за счет платы на общественный транспорт. В том же Таллине – он вообще бесплатный! Оно и понятно, пришлось сделать его халявным, потому что шустрые эстонцы просто не успевали выходить на своей остановке. Приходилось кататься по кругу, а ведь так и разориться можно! Одного не понимаем – как же они живут без "юсу билетите, лудзу"?

Прекрасная новость – в правила дорожного движения Латвии добавили ряд требований для электросамокатов. Вместо шлемов и здравого смысла им предписали нацепить фонарики со всех сторон. Видимо, такой диско-шар катать на капоте интереснее. Удивило, что в некоторых случаях им допустимо ехать по специально отведенной полосе общественного транспорта. Ну зачееем? Еще начнут пассажиров брать "Следующая остановка травмпункт! - Ээ, но нам туда не надо. - Надо-надо, сейчас поедем по Барона...".

Интересные вести пришли из Румынии - местные власти открыли центр вакцинации от Covid-19 в замке графа Дракулы. Идея классная, но надеемся, что в остальное время там активно работает центр сдачи крови! "Вы готовы? Др. Акула готов вас принять. - Эээ... - Не бойтесь, это быстро, всего один уку... укол! Только крестик сними". Мило, что прошедшим вакцинацию вручают сертификат и бесплатный билет на выставку средневековых орудий пыток. Типа – тебе показалось, что мы больно укололи? Ой-ой, у кисоньки щиплет ранку? Скажи спасибо, что на дворе не 14 век! И что на выставку только посмотреть пригласили, а не поучаствовать.

Но больше всего на этой неделе отличился Китай – там пожилых туристов вместо экскурсии отвезли на кладбище. Думаете это все? Нет! Там же пенсионерам сделали "коммерческое предложение", мол раз уж мы тут – участочек не интересует? Комитет по культуре и развитию туризма выяснил, что у организатора поездки не было лицензии на осуществление туристической деятельности. Но видимо была лицензия на ритуальные услуги… Кстати, горе-туристы заплатили всего по 2,23 евро за "обзорную экскурсию в "живописное" место с комплексным обедом". Слушайте, да мы бы каждый день катались! В нашей дорогой Риге за такие деньги обеда не найдешь! Подумаешь, на могилки пришлось посмотреть... мы вот каждый месяц на счет за квартиру смотрим, привыкли уже.

Ну, а мы, отдел маркетинга и вееров Balticom, в середине недели испытали настоящий шок от внезапно накатившей жары. Было так жарко, что мы даже отважились включить кондиционер, а потом поняли, что он уже включен. В какой-то момент стало казаться, что мы не просто потеем, а таем. Будто мы снеговики...только из сала. Короче, отныне зовите нас - Саловики.

А вы любите цеппелины?