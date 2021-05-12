Ср, 12.05.2021
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Жизнь в Риге - самая дорогая в странах Балтии

Иллюстративное фото ФОТО: Sanga Park/Shutterstock

Жизнь в Риге - самая дорогая в странах Балтии, так как рижским семьям приходится считаться не только с самыми низкими средними доходами среди жителей столиц Балтии, но и с самой крупной суммой расходов на продукты питания, оплату жилья и транспорт, сказала в среду на презентации исследования о стоимости жизни в столицах стран Балтии эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

Исследование показало, что средний доход среднестатистической семьи из четырех человек в Таллинне составляет 2897 евро, в Вильнюсе - 2207 евро, а в Риге - 2020 евро. По сравнению с данными исследования 2018 года, доход семьи в Таллинне увеличился на 464 евро, в Вильнюсе - на 648 евро, в Риге - на 419 евро.

Доходы населения в столицах всех трех стран Балтии в течение последнего года увеличились, хотя прирост отличался. С 2018 года и в Риге, и в Вильнюсе, и в Таллинне существенно выросла средняя зарплата. Если допустить, что в семье двое детей и оба родителя получают среднюю зарплату, самый существенный прирост наблюдается в Вильнюсе - там зарплата "на руки" увеличилась более чем на треть, или на 38%. В то же время в Риге соответствующий прирост зарплаты нетто у родителей с двумя зарегистрированными иждивенцами составил 26%, а в Таллинне был самым умеренным - 18%.

Кроме того, в Литве также выплачиваются самые большие семейные пособия - родители с двумя детьми получают в целом 140 евро. Правда, это пособие заменяет льготу по подоходному налогу с населения за иждивенца. В Эстонии пособие на двух детей составляет 120 евро, а в Латвии за двух детей вместе с доплатой - 44,10 евро, что в три раза меньше, чем в соседних странах.

В свою очередь на продукты питания, жилье и транспорт семьям в Риге в этом году приходится выделять 764 евро в месяц (38% доходов семьи), живущим в Таллинне - 709 евро в месяц (24% доходов семьи), жителям Вильнюса - 630 евро в месяц (29% доходов семьи).

По сравнению с исследованием, проведенным в 2018 году, в Вильнюсе после покрытия расходов на питание, жилье и транспорт доход, который имеет в своем распоряжении семья, вырос на 650 евро, в Риге - на 444 евро, а в Таллинне - на 429 евро.

Кропа подчеркнула, что основной причиной дороговизны жизни в Риге является рост стоимости жилья, в то время как в соседних столицах она снизилась. Также в столице Латвии самые высокие расходы на общественный транспорт и самый низкий средний доход после уплаты налогов и получения семейных государственных пособий.

При рассмотрении единой продовольственной корзины в трех странах Балтии выяснилось, что самые дорогие продукты питания предлагаются в магазинах Таллинна - оптимальная сбалансированная продовольственная корзина стоит 536 евро в месяц. За Таллинном следует Рига - 483 евро, а самое дешевое продовольствие можно купить в Вильнюсе, где продовольственная корзина на семью стоит 442 евро в месяц.

Расходы на продукты питания образуют существенный удельный вес семейных доходов: в Риге он самый большой - 24%, в то время как в Вильнюсе этот показатель составляет 20%, а в Таллинне - 19%.

В 2018 году самая дорогая продовольственная корзина была в Риге, а в этом году для типичной рижской семьи она обходится на 33 евро дешевле. В Таллинне цена продовольственной корзины выросла на 42 евро, и по этому показателю он лидирует. В Вильнюсе цена продовольственной корзины сохранилась на уровне 2018 года.

Живущим в Риге семьям надо считаться с самыми высокими расходами на жилье - 180 евро в месяц. В Таллинне эти расходы составляют 173 евро, в Вильнюсе - 124 евро в месяц. По сравнению с 2018 годом в нынешнем году в Таллинне общие расходы на жилье уменьшились на 8 евро, в то время как у рижан они выросли - тоже на 8 евро. Жилищные расходы уменьшились и в Вильнюсе - примерно на 4 евро.

В обеих соседних столицах наблюдается уменьшение тарифа на отопление, в то время как в Риге он остался на уровне 2018 года. Жители Таллинна в этом году меньше платят и за услуги водоснабжения и канализации. Рижским семьям нужно считаться с более высокими расходами на электричество, обслуживание жилья и канализацию. Кроме того, в Риге нельзя забывать о налоге на недвижимость, которого в Таллинне и Вильнюсе нет.

Расходы на транспорт образуют третий по величине удельный вес расходов в семейном бюджете. Если сравнивать со столицами соседних стран, Рига является лидером в плане расходов на общественный транспорт. Живущей в Риге семье необходимо выделять на общественный транспорт ежемесячно 100 евро, или 5% ежемесячных доходов. В Вильнюсе транспорт обходится в 64 евро, или в 3% общего бюджета. В свою очередь жители Таллинна на общественном транспорте продолжают ездить бесплатно.

Хотя общие расходы на продукты питания, жилье и транспорт в Риге с 2018 года уменьшились на 25 евро, рижанам по-прежнему приходится выделять на них больше, чем жителям соседних столиц. В Таллинне сумма таких расходов выросла на 35 евро, а в Вильнюсе практически сохранилась на уровне 2018 года.

"Расходы на продукты питания, жилье и транспорт - самые важные позиции расходов в повседневной жизни любой семьи, поэтому они существенно влияют на общую дороговизну жизни. В течение последних трех лет ситуация в Вильнюсе улучшилась сравнительно резко благодаря заметному приросту уровня средней зарплаты, в то время как три главные позиции расходов остались почти неизменными. Это обеспечило для живущих в Вильнюсе семей стабильное второе место по уровню жизни и работы, а Рига осталась последней среди столиц Балтии", - отметила Эвия Кропа.

Исследование стоимости жизни в балтийских столицах было проведено Институтом финансов Swedbank в пятый раз. В исследовании сравнивается объем расходов типичной семьи из четырех человек по трем наиболее важным статьям расходов - покупка продуктов питания, жилье и транспорт. Расходы на питание и услуги учитывались за первый квартал 2021 года.

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