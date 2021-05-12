Жизнь в Риге - самая дорогая в странах Балтии

Исследование показало, что средний доход среднестатистической семьи из четырех человек в Таллинне составляет 2897 евро, в Вильнюсе - 2207 евро, а в Риге - 2020 евро. По сравнению с данными исследования 2018 года, доход семьи в Таллинне увеличился на 464 евро, в Вильнюсе - на 648 евро, в Риге - на 419 евро.

Доходы населения в столицах всех трех стран Балтии в течение последнего года увеличились, хотя прирост отличался. С 2018 года и в Риге, и в Вильнюсе, и в Таллинне существенно выросла средняя зарплата. Если допустить, что в семье двое детей и оба родителя получают среднюю зарплату, самый существенный прирост наблюдается в Вильнюсе - там зарплата "на руки" увеличилась более чем на треть, или на 38%. В то же время в Риге соответствующий прирост зарплаты нетто у родителей с двумя зарегистрированными иждивенцами составил 26%, а в Таллинне был самым умеренным - 18%.

Кроме того, в Литве также выплачиваются самые большие семейные пособия - родители с двумя детьми получают в целом 140 евро. Правда, это пособие заменяет льготу по подоходному налогу с населения за иждивенца. В Эстонии пособие на двух детей составляет 120 евро, а в Латвии за двух детей вместе с доплатой - 44,10 евро, что в три раза меньше, чем в соседних странах.

В свою очередь на продукты питания, жилье и транспорт семьям в Риге в этом году приходится выделять 764 евро в месяц (38% доходов семьи), живущим в Таллинне - 709 евро в месяц (24% доходов семьи), жителям Вильнюса - 630 евро в месяц (29% доходов семьи). 3

По сравнению с исследованием, проведенным в 2018 году, в Вильнюсе после покрытия расходов на питание, жилье и транспорт доход, который имеет в своем распоряжении семья, вырос на 650 евро, в Риге - на 444 евро, а в Таллинне - на 429 евро.

Кропа подчеркнула, что основной причиной дороговизны жизни в Риге является рост стоимости жилья, в то время как в соседних столицах она снизилась. Также в столице Латвии самые высокие расходы на общественный транспорт и самый низкий средний доход после уплаты налогов и получения семейных государственных пособий.

При рассмотрении единой продовольственной корзины в трех странах Балтии выяснилось, что самые дорогие продукты питания предлагаются в магазинах Таллинна - оптимальная сбалансированная продовольственная корзина стоит 536 евро в месяц. За Таллинном следует Рига - 483 евро, а самое дешевое продовольствие можно купить в Вильнюсе, где продовольственная корзина на семью стоит 442 евро в месяц.

Расходы на продукты питания образуют существенный удельный вес семейных доходов: в Риге он самый большой - 24%, в то время как в Вильнюсе этот показатель составляет 20%, а в Таллинне - 19%. 3