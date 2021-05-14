"Мне не спим и трясемся от страха": израильтянка и палестинка рассказывают о конфликте между Израилем и ХАМАС с позиции матерей

Наджва Шейх-Ахмад не может спать с тех пор, как недалеко от ее дома взрываются снаряды. Ей страшно.

"По ночам особенно страшно, дети боятся. В любой момент твой дом может стать твоей могилой", - говорит Наджва, мать пятерых детей.

Весь день ей слышен шум израильских штурмовиков, летающих у нее над головой, взрывов ракет и обстрелов с воздуха.

"Вокруг все трясется, и мы трясемся от страха", - говорит Наджва.

Страшно не ей одной. Сотни жителей сектора Газа и Израиля оказались под огнем палестинских боевиков и израильской армии. С обеих сторон погибли десятки человек. В израильских городах компании евреев и арабов нападают друг на друга.

Нынешнее обострение конфликта - худшее за много лет. Что чувствуют матери в Израиле и секторе Газа, когда под обстрелом дети?

"Трудно скрывать свой страх"

В среду ночью во время авианалета на Газу семья Наджвы собралась в гостиной их одноэтажного дома. Каждую минуту они ждали, что следующая ракета попадет в них.

"В любую секунду ты, твой дом или твой район могут стать мишенью, - говорит Наджва. - И место, где ты должен чувствовать себя в безопасности, в одночасье может похоронить под собой тебя, детей, твои мечты и воспоминания, абсолютно всё".

Наджва с мужем и пятью детьми в возрасте от 11 до 22 лет живут на окраине лагеря беженцев в центре сектора Газа. Сектор представляет собой небольшое густонаселенное место с выходом к Средиземному морю. Там проживают порядка 1,8 млн палестинцев.

По данным властей Палестинской автономии, с момента обострения конфликта под израильскими бомбардировками погибли десятки мирных жителей, включая 17 детей.

Руководство Израиля утверждает, что большая часть погибших - боевики ХАМАС и других экстремистских группировок, а жертвы среди мирного населения происходят от ошибок при запуске ракет с территории сектора Газа.

Наджва Шейх-Ахмад с двумя детьми ФОТО: BBC

Страхи Наджвы усилились, когда появились сообщения, что Израиль готовит наземную операцию в Газе.

"Я в ужасе за своих детей. Состояние постоянного страха выматывает, притупляет другие чувства, лишает человеческого облика", - говорит она.

Она не уверена, насколько следует посвящать детей в происходящее: "Я перестала что-либо им говорить. Но трудно прятать свои страхи и неуверенность".

Кроме того, она понимает, что оградить детей от информации в наше время почти невозможно.

"Они следят за новостями целыми днями, даже если я прошу их перестать. Сегодня это все в "Инстаграме" и других социальных сетях", - рассказывает женщина.

Наджва Шейх-Ахмад с двумя детьми ФОТО: BBC