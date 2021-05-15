В Латвии построили первый в мире самоходный деревянный автомобиль. Что у него внутри?

Самоходные автомобили, несомненно, являются будущим мировой автомобильной промышленности. Ответом Латвии на эту тенденцию стал прототип автомобиля из березовой фанеры и экологически чистая платформа по аренде транспортных средств.

Видео: передача Ātruma cilts (на латышском языке)

Рихард Гейлумс пришел к деревянному автомобилю после экспериментов, в ходе которых он пытался оборудовать стандартный автомобиль технологиями, которые сделали бы его автономным. Этот процесс был дорогостоящим и неэффективным, поэтому Рихард приступил к разработке нового автомобиля с нуля.

В основе деревянной машины - шасси скейтборда и отсутствие элементов механического управления - машиной будущего можно управлять либо с помощью подключенного руля для игровой консоли, либо дистанционно, с помощью пульта. 4

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Рихард признает, что управлять таким транспортным средством все еще довольно интересно, и планирует, что автомобиль сможет ездить в быстрой сети 5G, где не будет ни малейшей задержки во времени. Деревянное авто работает от электричества, на его колесах установлены двигатели мощностью 8 киловатт.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Woodpecker Foundation деревянным автомобилем положил начало новой автомобильной традиции, поскольку технология основана на открытом исходном коде, а чертежи находятся в свободном доступе, так что любой желающий может создать или дополнить такой автомобиль. Где прячется бизнес-модель деревянных авто и будут ли латвийские самоходки доступны во всем мире, мы узнаем в новой серии программы!