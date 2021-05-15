Сегодня пройдет Ночь музеев! Некоторые мероприятия даже можно посетить очно

Как было в прошлом году?

Кокале рассказала, что в этом году в Ночи музеев примут участие 60 латвийских музеев, которые предложат различные мероприятия в виртуальной среде, а также экспозиции под открытым небом в городской среде.

В 2021 году латвийские музеи в 16-й раз проведут мероприятия Ночи музеев. В прошлом году, чтобы ограничить распространение Covid-19 в условиях чрезвычайного положения, Ночь музеев в Латвии была отменена.

Ковидные особенности

По словам Кокале, программа Ночи музеев предназначена для индивидуального посещения, без скопления людей. Организаторы мероприятий обязуются контролировать и напоминать посетителям, что при посещении экспозиций под открытым небом необходимо строго соблюдать дистанцию, а в случае, если на территории музея находится больше посетителей и не соблюдается дистанция в два метра, необходимо использовать защитные маски.

Например, Музей писательства и музыки предлагает три маршрута прогулки с аудиогидом по окрестностям Дзегужкалнса - в местах, где жили и творили музыканты и писатели, в том числе один веломаршрут.

На открытых территориях будут ждать посетителей музей Кр. Баронса, дача Райниса и Аспазии, музей Райниса "Ясмуйжа" и музей Ояра Вациетиса. Рижский центр югендстиля предлагает прогулку по улицам Альберта, Антонияс, Элизатебес и Стрелниеку, следуя указаниям на карте, размещенной на сайте музея и в его профиле в Facebook.

Виртуальная часть

С 18 до 21 часа в Facebook можно виртуально посетить информационный центр Банка Латвии "Мир денег". Национальный исторический музей в течение всего дня проводит познавательную игру в городской среде "По Риге через границы эпох". Дома и улицы столицы нужно будет распознать на исторических фотографиях.