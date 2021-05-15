Школа в Кулдиге, не дожидаясь результата теста на Covid-19, разрешила сдать экзамен заболевшей ученице

Мать ученика рассказала передаче Bez Tabu: "В Кулдигской школе... вчера одна девочка не дождалась результатов теста. И учительница сказала, что предыдущий тест тоже действителен - его сделали неделю назад. Все это согласно постановлениям Кабинета Министров".

Мать ученика не считает, что существуют правила Кабинета Министров, которые разрешают использование предыдущего теста.

"И теперь 20 детям отменили все экзамены на две недели. Я просто не понимаю этой безответственности, почему можно ребенка допустить к экзамену без теста, 10

а затем, поскольку тест был положительным, все остальные 20 детей не могут сдавать экзамены две недели", - сказала женщина.

Согласно стратегии тестирования для централизованных экзаменов, подготовленной эпидемиологами, если ученики сдали тест 7, 8 или 9 мая, весь период экзаменов до 21 мая будет охвачен.

На анализ слюны уходит около 24 часов, поэтому его можно было сделать 10 мая или за день до экзамена по английскому языку для старшеклассников. Специалисты посчитали это рискованным. Именно этот путь выбрала Кулдигская центральная средняя школа.

Пока один мальчик ждал сообщения из лаборатории снаружи и не мог попасть на экзамен, в помещении школы находилась одноклассница, которая также еще не получила результаты теста, сделанного 10 мая.

Однако у школьницы был отрицательный результат теста, который она сделала 5 мая. Несмотря на то, что результаты еще не были отправлены школьнице, а остальные получили их [за исключением упомянутого мальчика], руководство школы решило учесть предыдущий тест.

Уже после экзамена родители школьницы сообщили директору, что у девочки диагностирован Covid-19. 10

Оказывается, единственный запоздалый результат теста был отправлен по электронной почте примерно через 20 минут после начала экзамена.

Руководство школы не считает, что оно действовало против правил, хотя школа даже не допустила, что задержка результатов теста могла означать возможные проблемы.

Директор департамента надзора Государственной службы качества образования Юрис Зивартс считает, что это будет горьким уроком. Если бы тест сдавали хотя бы на день раньше, в школе ситуация была бы иной.