100 сотрудников московского метро были уволены из-за поддержки Навального

Он уточнил, что пока невозможно назвать точную цифру уволенных сотрудников и допустил, что их число может превышать 100 человек.

Среди уволенных - машинисты метрополитена, дежурные по станции, обслуживающие эскалаторов и другие работники.

Как отметил Шеляков, сотрудники метрополитена связывают свое увольнение с публикацией базы людей, зарегистрировавшихся на митинг Навального.

Кроме того, руководители некоторых из работников объяснили увольнение тем, что те "не уважают власть".

17 мая в офисе профсоюза ГУП "Московский метрополитен" пройдет собрание, на котором будут обработаны списки людей, пожаловавшихся на увольнение из-за поддержки Навального, а также будут жаловаться в прокуратуру Московского метрополитена на незаконное расторжение трудового договора.

По словам Шелякова, профсоюз также намерен подготовить коллективный иск или отдельные иски уволенных работников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 апреля некоторые люди, которые зарегистрировались на акцию протеста "Свободу Навальному!", стали получать письма со своими личными данными. Например, корреспонденту телеканала прислали его фамилию и имя, дату рождения и адрес регистрации, а также пригрозили, что эти данные будут отправлены его работодателю.

19 апреля Telegram-канал "Утечки информации" сообщил, что в интернете появились два Excel-файла, в которых, кроме электронных адресов сторонников Навального, есть и другие личные данные.