В интернете появилась база с личными данными сторонников Алексея Навального

В ночь на 19 апреля некоторые люди, которые зарегистрировались на акцию протеста "Свободу Навальному!", стали получать письма со своими личными данными, сообщил "Дождь". Например, корреспонденту телеканала прислали его фамилию и имя, дату рождения и адрес регистрации, а также пригрозили, что эти данные будут отправлены его работодателю.

Некоторые получатели аналогичных писем сообщили, что в них содержались устаревшие данные.

19 апреля Telegram-канал "Утечки информации" сообщил, что в интернете появились два Excel-файла, в которых, кроме электронных адресов сторонников Навального, есть и другие личные данные.

В файлах содержатся имена или фамилии, номера телефонов, даты рождения, домашние адреса, телефоны, места работы и учебы.

Администратор Telegram-канала "Утечки информации", основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян пояснил "Русской службе Би-би-си", что утекшие электронные адреса в автоматическом режиме прогнали через базы персональных данных, которые попали в свободный доступ ранее.

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что адреса электронной почты, которые были регистрированы на сайте "Свободу Навальному!", украл бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

В марте сотрудники ФБК создали сайт "Свободу Навальному!". С его помощью команда политика планировала собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку Навального. Люди могут зарегистрироваться на акцию протеста, оставив свой адрес электронной почты.

Как сообщалось, 18 апреля команда Навального объявила митинг, не дожидаясь сбора 500 тысяч участников. Ранее врачи политика заявили о "резко отрицательной" динамике его анализов.