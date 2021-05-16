"О героических подвигах СССР": служба безопасности начала проверку конкурса школьных сочинений в Лиепае

В VDD LETA подтвердили, что служба получила заявку и оценивает обстоятельства происшествия. В настоящее время VDD не комментирует этот случай.

Глава Лиепайского отделения Нацобъединения Артур Бутанс и представитель NA Улдис Липскис ранее обращались к председателю Лиепайской городской думы Янису Вильнитису (LRA) и VDD.

Как рассказала LETA помощник руководителя Лиепайского управления образования по вопросам коммуникации Ренате Мельке, муниципальное Управление образования определило учебные заведения и пришло к выводу, что во время уроков в школах не проводились публичные чтения школьных сочинений на тему "о героических подвигах СССР".

Мельке добавила, что дело передано также в муниципальную полицию, которая запросит у заявителя дополнительную информацию, факты о высказанных подозрениях.

Что случилось?

Как сообщили LETA в NA, 10 мая были публично зачитаны сочинения для конкурса, организованного русской общиной Лиепаи, в котором школьникам было предложено рассказать о "героических подвигах армии СССР в 1941-1945 годах".

В материалах утверждается, что приглашение на конкурс русской общины в Лиепае противоречит исторической правде и что в Латвии не разрешено популяризировать тоталитарные режимы или пытаться оправдать геноцид, совершенный армией СССР против местного населения.

Комментарий политика

"Прославление армии СССР недопустимо в независимом и правовом государстве. 1