Алексея вместе с двумя другими украинскими пленными отвезли в российский мобильный крематорий, где он провел следующие шесть дней. Там он слышал, как без остановки на холостом ходу рычали двигатели КамАЗов, и сначала он не мог понять, почему так происходит. Только позже он понял.

Алексея и еще двоих украинцев бросили в грузовой кузов КамАЗа с высокими бортами, раздели и избивали в течение шести часов. "Обстреливатели Донбасса, распинатели детей и в таком духе". Руки были связаны за спиной, спрятаться и защититься от ударов было невозможно. Когда один из пленников потерял сознание, его застрелили. Струя крови текла по Алексею, лежавшему рядом с ним. Через полтора часа второй заключенный тоже перестал реагировать на удары. Его также застрелили.

Какой-то армянин приставил пистолет к колену Алексея: "У тебя есть две минуты, чтобы сообщить информацию, которая спасет тебе жизнь". Алексей не мог придумать, что такого сказать, чтобы спастись. Армянин не выстрелил, а Алексея оттащили в другое место и оставили с двумя россиянами. С Алексея сняли штаны, и один из россиян спросил: "Хохол, ты мыл жопу?". Алексей все еще думал, что это психологическое давление, но когда задающий вопрос надавил коленями на икры Алексея и крепко прижал его ноги к земле, он понял, что имел в виду русский. Он лежал лицом на земле, связанный и не в силах сопротивляться. "Разве вы не против Европы, против гей-парадов?" - выдавил Алексей. "Мне по*уй! Европа, Путин, все равно, я хочу трахаться".