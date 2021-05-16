В Израиле в синагоге обрушилась трибуна: погибли два человека, более 150 пострадали
В Израиле, в поселении Гиват-Зеэв недалеко от Иерусалима, во время молитвы в синагоге обрушилась трибуна, пишет "Медуза" со ссылкой на The Times of Israel.
В Израиле, в поселении Гиват-Зеэв недалеко от Иерусалима, во время молитвы в синагоге обрушилась трибуна, пишет "Медуза" со ссылкой на The Times of Israel.
В результате обрушения погибли по меньшей мере два человека, сообщила полиция. 54 человека были госпитализированы. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Журналист израильского телеканала Kan Сулейман Масуд опубликовал видео, на котором видно, как трибуна синагоги падает вместе с людьми.
ראשוני: טריבונה קרסה בבית כנסת בגבעת זאב. הוכרז אירוע רב נפגעים. תיעוד: pic.twitter.com/YEa6j93tII— סולימאן מסוודה سليمان مسودة (@SuleimanMas1) May 16, 2021
Всего в синагоге в момент обрушения находились 650 человек, заявили в полиции. Они пришли на празднование Шавуота - иудейского праздника дарования Торы на горе Синай.
В мэрии Гиват-Зеэв заявили, что синагога была недостроена.