Пн, 17.05.2021
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В Израиле в синагоге обрушилась трибуна: погибли два человека, более 150 пострадали

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Израиле, в поселении Гиват-Зеэв недалеко от Иерусалима, во время молитвы в синагоге обрушилась трибуна, пишет "Медуза" со ссылкой на The Times of Israel.

В результате обрушения погибли по меньшей мере два человека, сообщила полиция. 54 человека были госпитализированы. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Журналист израильского телеканала Kan Сулейман Масуд опубликовал видео, на котором видно, как трибуна синагоги падает вместе с людьми.

Всего в синагоге в момент обрушения находились 650 человек, заявили в полиции. Они пришли на празднование Шавуота - иудейского праздника дарования Торы на горе Синай.

В мэрии Гиват-Зеэв заявили, что синагога была недостроена.

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