В Израиле в синагоге обрушилась трибуна: погибли два человека, более 150 пострадали

В результате обрушения погибли по меньшей мере два человека, сообщила полиция. 54 человека были госпитализированы. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Журналист израильского телеканала Kan Сулейман Масуд опубликовал видео, на котором видно, как трибуна синагоги падает вместе с людьми.

ראשוני: טריבונה קרסה בבית כנסת בגבעת זאב. הוכרז אירוע רב נפגעים. תיעוד: pic.twitter.com/YEa6j93tII — סולימאן מסוודה سليمان مسودة (@SuleimanMas1) May 16, 2021

Всего в синагоге в момент обрушения находились 650 человек, заявили в полиции. Они пришли на празднование Шавуота - иудейского праздника дарования Торы на горе Синай.