Следствие раскрывает новые факты трагической аварии, в которой полностью сгорел автомобиль Tesla

На кадрах камеры наблюдения, сделанных до аварии, видно, что незадолго до аварии владелец Tesla был за рулем. Таким образом, до сих пор неясно, почему ни один из двух человек не оказался за рулем после аварии, ведь трагическое ДТП с загоранием автомобиля произошло всего в 170 метрах от дома владельца. Также окончательно не сказано, была ли активирована полуавтоматическая система помощи водителю Tesla во время аварии, но это кажется маловероятным.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что все еще расследует все аспекты аварии. Устройство хранения данных в консоли было уничтожено пламенем, а компьютер, который регистрирует состояние подушек и ремней безопасности, а также записывает данные о скорости и ускорении, был поврежден. Его все еще анализируют в лаборатории NTSB.

Авария Tesla Model S под Хьюстоном ФОТО: Reuters/ScanPix

В NTSB заявили, что на той же дороге испытывали еще один автомобиль Tesla и его систему автопилота не смогли использовать в полной мере. Следователям не удалось включить автоматическое рулевое управление, но Traffic Aware Cruise Control или адаптивный круиз-контроль работал должным образом.

Для работы автопилота необходим как круиз-контроль, так и автоматическое рулевое управление. Адаптивный круиз-контроль удерживает автомобиль на безопасном расстоянии от встречных автомобилей, а система автоматического рулевого управления удерживает автомобиль на своей полосе движения.

Агентство планирует выпустить рекомендации по безопасности для предотвращения подобных аварий, поэтому оно продолжает сбор данных для анализа динамики удара, результатов токсикологических тестов погибших, использования ремней безопасности и информации о возгорании электромобилей.

Трагическая авария произошла 17 апреля в 21:07 на двухполосной дороге в Спринг, штат Техас, недалеко от Хьюстона. В результате аварии погибли 59-летний владелец автомобиля и 69-летний пассажир.

В сообщении NTSB говорится, что машина свернула с дороги, пересекла бордюр, врезалась в водосток, приподнятый люк и дерево. В результате аварии был поврежден высоковольтный литий-ионный аккумулятор, что и стало причиной возгорания.

Авария Tesla Model S под Хьюстоном ФОТО: Reuters/ScanPix

Местные власти заявили, что один мужчина был найден на переднем пассажирском сиденье, а другой - на заднем.