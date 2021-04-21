В результате аварии Tesla Model S погибли два человека. Маск прокомментировал ситуацию

В результате этого ДТП погибли два человека. Эта информация вызвала широкий резонанс в связи с тем, что автомобиль, возможно, был оборудован автопилотом, и его возможный дефект мог стать причиной трагедии. Исполнительный директор Tesla Илон Маск в понедельник отреагировал на произошедшее постом в Twitter.

По его словам, на участке пути, где произошла авария, не было маркировки дороги, необходимой, чтобы автопилот можно было включить. Кроме того, система не могла быть активной, так как владелец машины эту функцию не приобретал.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!



Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.



Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021

Позиция Маска удивила начальника местного полицейского участка Марка Хермана, так как до его слов Tesla молчала. Так или иначе, полиция во вторник изъяла модули памяти черных ящиков с данными поездки. После этого было начато расследование.

Очевидцы происшествия утверждают, что погибшие хотели проверить возможность Tesla передвигаться с включенным автопилотом без посредничества человека, так как в момент аварии на водительском сидении никого не было. В полиции также указали, что один из погибших мужчин находился на переднем пассажирском сидении, а второй - сзади.

На месте тяжелой аварии пришлось работать и пожарным, так как электрокар продолжал гореть около четырех часов.