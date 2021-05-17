"Cамое горячее предложение": в Исландии продают землю с проснувшимся вулканом
В Исландии выставили на продажу землю, на которой находится вулкан Фаградальсфьядль, проснувшийся в марте этого года, сообщает Bloomberg.
В Исландии выставили на продажу землю, на которой находится вулкан Фаградальсфьядль, проснувшийся в марте этого года, сообщает Bloomberg.
Вулкан расположен на частной земле, принадлежащей ассоциации землевладельцев, состоящей из 20 человек. Ассоциация получает запросы о продаже земли, и несколько предложений сейчас находятся на рассмотрении, пишет Bloomberg.
Фаградальсфьядль расположен приблизительно в 40 километрах от Рейкьявика.
19 марта 2021 года началось эффузивное извержение вулкана, а именно потоки лавы поднялись из трещин в земле. Увидеть вулкан приехали тысячи людей.
Извержение все еще продолжается. Фаградальсфьядль может быть активным еще несколько лет, таким образом продолжая привлекать всех желающих, когда возобновятся активные путешествия.
Известно, что будущим владельцам вулкана будет запрещено ограничивать к нему доступ широкой публики. Власти уже выделили финансирование на создание туристической инфраструктуры на объекте.