"Cамое горячее предложение": в Исландии продают землю с проснувшимся вулканом

Вулкан расположен на частной земле, принадлежащей ассоциации землевладельцев, состоящей из 20 человек. Ассоциация получает запросы о продаже земли, и несколько предложений сейчас находятся на рассмотрении, пишет Bloomberg.

"Пожалуй, сейчас это самое горячее предложение по продаже земли в стране", - пошутил председатель ассоциации Сигурдур Гуджон Гисласон.

Фаградальсфьядль расположен приблизительно в 40 километрах от Рейкьявика.

19 марта 2021 года началось эффузивное извержение вулкана, а именно потоки лавы поднялись из трещин в земле. Увидеть вулкан приехали тысячи людей.

Извержение все еще продолжается. Фаградальсфьядль может быть активным еще несколько лет, таким образом продолжая привлекать всех желающих, когда возобновятся активные путешествия.