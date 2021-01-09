Исландия - редкая страна, по возвращении из которой не нужна самоизоляция. Отличный повод ее посетить!

"Золотое кольцо" - популярный туристический маршрут в Южной Исландии, который начинается в Рейкьявике, проходит по Центральной Исландии (где находится большая часть достопримечательностей) и заканчивается вновь в Рейкьявике.

На этом маршруте есть три главные остановки: это парк Тингведлир, водопад Гюдльфосс и долина гейзеров Хейкадалюр.

Тингведлир - национальный парк, в 2004 году был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь в 930 году был основан первый парламент Исландии - он является старейшим парламентом в мире.

Национальный парк находится в середине Атлантического хребта, где встречаются североамериканские и евразийские тектонические плиты. Плиты раздвигаются со скоростью 2 сантиметра в год, создавая Тингведлирскую рифтовую долину.

Тингведлир ФОТО: pixabay.com

Тингведлир расположен примерно в 45 км к северо-востоку от Рейкьявика. Чтобы добраться до парка из Рейкьявика надо выехать на север на кольцевую дорогу № 1, проехать через город Мосфеллсбаер и свернуть направо на первой кольцевой развязке на дорогу № 36, которая ведет в Тингведлир.

Вход в парк бесплатный, но если ехать на машине, то надо заплатить за парковку 500 ISK (3,20 евро). Билет действителен в течение всего дня и на всех автостоянках в парке.

Национальный парк Тингведлир открыт для посещений во время пандемии Covid-19: https://www.thingvellir.is/en.

Гюдльфосс - считается самым красивым водопадом Исландии (переводится как "золотой водопад"). Ледяная вода реки Хвитау обрывается в узкий каньон с высоты 32 метра.

Гюдльфосс ФОТО: pixabay.com

Водопад Гюдльфосс обязательно должен увидеть каждый турист, посещающий Исландию. Он известен тем, что падающая вода создает облака брызг, поэтому посетителям рекомендуется надевать непромокаемую одежду или купить полиэтиленовый дождевик.

Гюдльфосс находится в южной части острова Исландия. От Рейкьявика до водопада примерно 130 километров. Чтобы добраться до него из Рейкьявика, надо ехать по первому круговому шоссе на восток, а потом свернуть на шоссе № 35 - в конце него и находится водопад Гюдльфосс.

В долине гейзеров Хейкадалур находится знаменитый Большой Гейзер, после которого так же стали называть подобные горячие источники мира. Английское слово "geyser" происходит именно от названия Большого Гейзера.

В последнее время извержения происходят все реже, и гейзер может находиться в состоянии спячки многие годы. В этот период Большой Гейзер чаще всего превращается в небольшое озеро, диаметр которого составляет около 20 метров, а глубина - 1,2 метра.

Рядом находится гораздо более активный гейзер - Строккюр, выбрасывающий столб пара и горячей воды на высоту 20-30 метров каждые 5-10 минут.

Большой Гейзер ФОТО: pixabay.com

До гейзеров удобнее всего доезжать на автомобиле, от Рейкьявика до места ехать два часа - вначале по трассе № 1, затем по трассе № 35. По дороге можно насладиться множеством прочих красивых мест "Золотого кольца" Исландии.

Точки маршрута "Золотое кольцо", которые также стоит посетить:

кратер вулкана Керид, на дне которого образовалось озеро;

деревня Хверагерди, где благодаря термальным источникам в теплицах выращивают экзотические для этой страны фрукты и овощи;

церковь в городе Скаульхольт;

геотермальная электростанция Несьяведлир.

Кратер вулкана Керид ФОТО: pixabay.com

Одно из популярных для туристов мест в Исландии - это удаленный черный песчаный пляж, на котором находится потерпевший крушение американский самолет Super DC-3.

Самолет Douglas Super DC-3 ВМС США выполнял в Исландии рейсы по перевозке грузов между аэропортом Хофн Хорнафьордур и мысом Стокснес. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку на черных песках Соульхеймасандур на Южном побережье. Экипаж при аварии не пострадал, однако было принято решение бросить самолет на месте крушения.

ФОТО: pixabay.com

Желание сделать фото на таком фоне привлекает туристов со всего мира.

Ближайшие к заброшенному самолету населенные пункты - город Вик (23,8 километра) и деревня Скогар (9,4 километра) с многочисленными водопадами. В нескольких километрах от него расположен ледник Соульхеймажкютль, тоже очень популярное место у туристов. На картах его обозначают как Wrecked DC-3 Plane.

GPS-координаты места крушения самолета DC-3: 63.459092, -19.364736.

ФОТО: pixabay.com