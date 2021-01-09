Исландия - редкая страна, по возвращении из которой не нужна самоизоляция. Отличный повод ее посетить!

Каждую неделю Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) публикует список стран, после возвращения из которых в Латвию нужно соблюдать самоизоляцию. На этой неделе в этот список не попала Исландия. RUS TVNET рассказывает, почему ее стоит обязательно посетить!
Самоизоляцию нужно соблюдать, возвращаясь из стран, где кумулятивное количество случаев заболевания Covid-19 за 14 дней превышает 50 случаев на 100 000 жителей, а также из третьих стран. На этой неделе кумулятивное количество случаев заболевания Covid-19 в Исландии - 31,4.
Как добраться?
Билеты из Риги до Рейкьявика можно приобрести в различных авиакомпаниях. Например, airBaltic предлагает билеты на январь в одну сторону по цене от 128 евро. В компании Wizzair есть возможность купить билеты в Исландию, начиная с марта - цены от 40 евро в одну сторону.
Что обязательно надо посмотреть в Исландии?
Рейкьявик - столица и крупнейший город страны. Рейкьявик в переводе с исландского означает "дымящаяся бухта". Город расположен на мысе, который выходит в открытое море. Вдоль мыса проходит главная дорога города, от которой в разные стороны расходятся улицы.
В центре Рейкьявика находится главный собор Хатльгримскиркья, шпиль которого виден из любой части города. Церковь стала одной из главных достопримечательностей столицы. Этот лютеранский храм строили целых 38 лет. Кстати, из него открывается прекрасный вид на город и окружающие его горы.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте собора 12 сентября 2020 года, в период пандемии церковь и смотровая башня открыты для туристов каждый день с 11:00 до 14:00.
Голубая лагуна - геотермальный бассейн, известный во всем мире. Это одна из самых популярных достопримечательностей Исландии.
Голубая лагуна представляет собой большое озеро с температурой воды в среднем 39°C. Она расположена на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии, в 15 минутах езды от международного аэропорта Кефлавик и примерно в 30 минутах от столицы - Рейкьявика.
Цена входного билета - от 46 USD. В цену дневного посещения включено: пребывание в лагуне, использование полотенца, грязевая маска, а также один напиток.
Внимание: Из-за распространения Covid-19 Голубая лагуна закрыта для посещений до февраля 2021 года. Ее планируется открыть 13 февраля. Заранее забронировать посещение можно на официальном сайте: https://www.bluelagoon.com.
Водопад Деттифосс - водопад на реке Йекюльсау-ау-Фьедлюм в северо-восточной Исландии, на территории национального парка Йекюльсаургльювюр. Считается самым мощным водопадом Европы.
Именно здесь прошли съемки фантастического фильма Ридли Скотта "Прометей".
Добраться до места можно на рейсовом или экскурсионном автобусе.
Недалеко от водопада Деттифосс находятся три города: Рейкьяхлид (в 50 км), Акурейри (150 км) и Эгильсстадир (160 км). На сайте Reykjavik Excursions можно заранее купить билеты на рейс, а также заказать экскурсию.
До водопада Деттифосс можно добраться и на машине. От главной трассы № 1 отходят две дороги - № 864 и № 862. На перекрестке стоит указательная табличка с надписью Dettifoss.
Внимание: Из-за распространения Covid-19 некоторые рейсовые автобусы отменены, количество людей на экскурсиях не должно превышать 10 человек, маски в автобусах обязательны. Подробнее: https://www.re.is.
Многие туристы в Исландии хотят проехать именно по маршруту "Золотого кольца".
"Золотое кольцо" - популярный туристический маршрут в Южной Исландии, который начинается в Рейкьявике, проходит по Центральной Исландии (где находится большая часть достопримечательностей) и заканчивается вновь в Рейкьявике.
На этом маршруте есть три главные остановки: это парк Тингведлир, водопад Гюдльфосс и долина гейзеров Хейкадалюр.
Тингведлир - национальный парк, в 2004 году был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь в 930 году был основан первый парламент Исландии - он является старейшим парламентом в мире.
Национальный парк находится в середине Атлантического хребта, где встречаются североамериканские и евразийские тектонические плиты. Плиты раздвигаются со скоростью 2 сантиметра в год, создавая Тингведлирскую рифтовую долину.
Тингведлир расположен примерно в 45 км к северо-востоку от Рейкьявика. Чтобы добраться до парка из Рейкьявика надо выехать на север на кольцевую дорогу № 1, проехать через город Мосфеллсбаер и свернуть направо на первой кольцевой развязке на дорогу № 36, которая ведет в Тингведлир.
Вход в парк бесплатный, но если ехать на машине, то надо заплатить за парковку 500 ISK (3,20 евро). Билет действителен в течение всего дня и на всех автостоянках в парке.
Гюдльфосс - считается самым красивым водопадом Исландии (переводится как "золотой водопад"). Ледяная вода реки Хвитау обрывается в узкий каньон с высоты 32 метра.
Водопад Гюдльфосс обязательно должен увидеть каждый турист, посещающий Исландию. Он известен тем, что падающая вода создает облака брызг, поэтому посетителям рекомендуется надевать непромокаемую одежду или купить полиэтиленовый дождевик.
Гюдльфосс находится в южной части острова Исландия. От Рейкьявика до водопада примерно 130 километров. Чтобы добраться до него из Рейкьявика, надо ехать по первому круговому шоссе на восток, а потом свернуть на шоссе № 35 - в конце него и находится водопад Гюдльфосс.
В долине гейзеров Хейкадалур находится знаменитый Большой Гейзер, после которого так же стали называть подобные горячие источники мира. Английское слово "geyser" происходит именно от названия Большого Гейзера.
В последнее время извержения происходят все реже, и гейзер может находиться в состоянии спячки многие годы. В этот период Большой Гейзер чаще всего превращается в небольшое озеро, диаметр которого составляет около 20 метров, а глубина - 1,2 метра.
Рядом находится гораздо более активный гейзер - Строккюр, выбрасывающий столб пара и горячей воды на высоту 20-30 метров каждые 5-10 минут.
До гейзеров удобнее всего доезжать на автомобиле, от Рейкьявика до места ехать два часа - вначале по трассе № 1, затем по трассе № 35. По дороге можно насладиться множеством прочих красивых мест "Золотого кольца" Исландии.
Точки маршрута "Золотое кольцо", которые также стоит посетить:
кратер вулкана Керид, на дне которого образовалось озеро;
деревня Хверагерди, где благодаря термальным источникам в теплицах выращивают экзотические для этой страны фрукты и овощи;
церковь в городе Скаульхольт;
геотермальная электростанция Несьяведлир.
Одно из популярных для туристов мест в Исландии - это удаленный черный песчаный пляж, на котором находится потерпевший крушение американский самолет Super DC-3.
Самолет Douglas Super DC-3 ВМС США выполнял в Исландии рейсы по перевозке грузов между аэропортом Хофн Хорнафьордур и мысом Стокснес. Пилоту пришлось совершить аварийную посадку на черных песках Соульхеймасандур на Южном побережье. Экипаж при аварии не пострадал, однако было принято решение бросить самолет на месте крушения.
Желание сделать фото на таком фоне привлекает туристов со всего мира.
Ближайшие к заброшенному самолету населенные пункты - город Вик (23,8 километра) и деревня Скогар (9,4 километра) с многочисленными водопадами. В нескольких километрах от него расположен ледник Соульхеймажкютль, тоже очень популярное место у туристов. На картах его обозначают как Wrecked DC-3 Plane.
GPS-координаты места крушения самолета DC-3: 63.459092, -19.364736.
Чтобы добраться до места на автомобиле, со стороны Рейкьявика надо ехать по кольцевой дороге № 1 с запада на восток, проехать поворот к водопаду Skógafoss и продолжать двигаться по шоссе № 1, после этого пересечь мост, и через 2 км будет парковка Sólheimajökull - там надо оставить машину. Дальше путь можно продолжить только пешком, он займет около 40-50 минут. Обломки самолета не будут видны до самого последнего момента, так как скрыты за одной из песчаных дюн.