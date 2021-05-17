Инженер-программист Андреа Меса - "Мисс Вселенная-2021"
Представительница Мексики 26-летняя Андреа Меса победила в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который состоялся 16 мая в штате Флорида (США). Что известно о девушке?
Представительница Мексики 26-летняя Андреа Меса победила в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который состоялся 16 мая в штате Флорида (США). Что известно о девушке?
За звание боролись девушки из разных стран, но представительница России Алина Санько не прошла в полуфинал.
В свою очередь, в финале Андреа опередила представительниц Бразилии и Перу.
Корону на мексиканку надела "Мисс Вселенная-2019" Зозибини Тунзи из ЮАР. В 2020 -м конкурс из-за пандемии Covid-19 не проходил.
Андреа Меса - третья мексиканка за всю историю конкурса, которая надела корону победительницы.
- сказала Меса в официальном заявлении.
Что известно об Андреа Месе?