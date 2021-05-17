Пн, 17.05.2021
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Рауль Адлас, главврач Таллиннской скорой помощи.

Инженер-программист Андреа Меса - "Мисс Вселенная-2021"

ФОТО: AFP/SCANPIX

Представительница Мексики 26-летняя Андреа Меса победила в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", который состоялся 16 мая в штате Флорида (США). Что известно о девушке?

За звание боролись девушки из разных стран, но представительница России Алина Санько не прошла в полуфинал.

В свою очередь, в финале Андреа опередила представительниц Бразилии и Перу.

Корону на мексиканку надела "Мисс Вселенная-2019" Зозибини Тунзи из ЮАР. В 2020 -м конкурс из-за пандемии Covid-19 не проходил.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Андреа Меса - третья мексиканка за всю историю конкурса, которая надела корону победительницы.

"Это сбывшаяся мечта - носить корону "мисс Вселенная", и я надеюсь послужить миру, выступая за равенство в течение года и далее в будущем",

- сказала Меса в официальном заявлении.

Что известно об Андреа Месе? 

  • Девушке 26 лет, ее рост составляет 182 см. Детство Андреа прошло в городе Чиуа и сейчас она выступает туристическом амбассадором города.
  • Меса - старшая дочь из трех девочек в семье.
  • В 2017 году Меса получила диплом инженера-программиста и работает по специальности до сих пор.
  • Девушка не раз выступала против насилия по гендерному признаку. 
  • Для нее - это далеко не первая победа в конкурсе красоты. Например, в 2017-м Меса стала "Мисс Мексика".
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