Инженер-программист Андреа Меса - "Мисс Вселенная-2021"

За звание боролись девушки из разных стран, но представительница России Алина Санько не прошла в полуфинал.

В свою очередь, в финале Андреа опередила представительниц Бразилии и Перу.

Корону на мексиканку надела "Мисс Вселенная-2019" Зозибини Тунзи из ЮАР. В 2020 -м конкурс из-за пандемии Covid-19 не проходил.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Андреа Меса - третья мексиканка за всю историю конкурса, которая надела корону победительницы.

"Это сбывшаяся мечта - носить корону "мисс Вселенная", и я надеюсь послужить миру, выступая за равенство в течение года и далее в будущем",

- сказала Меса в официальном заявлении.

Что известно об Андреа Месе?