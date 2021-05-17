В Латвии начинается вакцинация подростков: что надо знать

Молодые люди в возрасте от 16 лет смогут подать заявку на вакцинацию на сайте manavakcina.lv, по телефону 8989 или в пункте вакцинации.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ранее сообщил, что молодые люди, которые могут авторизироваться на сайте, могут зарегистрироваться на manavakcina.lv. Однако они могут также позвонить по номеру 8989 или семейному врачу, если тот предоставляет услугу вакцинации.

Вакцинация молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет будет проводиться в первую очередь в центрах массовой вакцинации, сообщил министр. Молодых людей будут прививать вакциной Pfizer/Biontech.

"16-летний подросток имеет право сам принимать решения о том, какие меры лечения следует к нему применять", - сказал политик, комментируя вопрос, что делать подростку, который хочет получить вакцину, но его родители выступают против вакцинации. 2

По данным министерства, в настоящее время наибольший охват вакцинацией обеспечивают медицинские учреждения - 52%. В 35% случаев вакцины получают у семейных врачей, а в 13% - в больницах.

Отдел проекта вакцинации сообщает, что, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ), всего в Латвии 36 226 молодых людей в возрасте 16 и 17 лет.