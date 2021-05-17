Пн, 17.05.2021
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Наджва, мать пятерых детей из сектора Газа

За выходные пограничники обнаружили у 14 человек поддельные тесты на Covid-19

ФОТО: Ivars Soikāns / LETA

В минувшие выходные латвийские пограничники обнаружили у 14 человек поддельные тесты на Covid-19, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе.

14 мая два гражданина Латвии были обнаружены в волости Медуму Даугавпилсского края, один гражданин Латвии был обнаружен на пограничном пункте в аэропорту Риги, а в Руцавском крае с поддельным тестом на Covid-19 был обнаружен гражданин Литвы. Два гражданина Латвии и один гражданин Литвы привлечены к административной ответственности, против другого гражданина Латвии возбуждено административное дело.

15 мая в Руцавском крае был обнаружен гражданин Литвы с поддельным тестом на Covid-19. Его привлекли к административной ответственности.

Уже 16 мая на пограничном пункте в аэропорту Риги был обнаружен гражданин Украины с поддельным тестом на Covid-19, а в Бауском крае - двое граждан Польши и шесть граждан Латвии, которые предъявили пограничникам не соответствующие образцам тесты.

Граждане Латвии и Польши привлечены к административной ответственности, против гражданина Украины возбуждено административное дело.

Всего на сегодняшний день пограничники выявили 91 человека, предъявившего поддельные тесты или тесты на Covid-19, не соответствующие образцам, предоставленным Государственной пограничной охране.

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