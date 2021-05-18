LTV: Заправка, горючее, алкоголь. Новые детали о трагедии в Тукумсе

Имеющаяся в распоряжении передачи информация свидетельствует, что сейчас следствие получило подтверждение, что ночью незадолго до трагедии Киндзулис сам приобрел горючую жидкость в местном круглосуточном магазине. Перед этим он хотел приобрести горючее на заправке, но ему его не продали.

Охранник магазина рассказал передач: "Он [Киндзулис] уже ходил, искал, не мог найти, именно в мою смену. Успел ему показать. Я думал, чего он шляется по магазину".

Известно также, что в тот момент Киндзулис находился в состоянии алкогольного опьянения. Знакомая, с которой Киндзулис встречался той ночью, подтвердила, что ни пили сидр. В ходе проведенной позднее экспертизы в больнице оказалось, что количество алкоголя в крови было близко к двум промилле.

Комбинация - заправка, горючее, алкоголь - зафиксирована и в делопроизводстве против погибшего о его нарушениях в Кенгарагсе, когда были подожжены несколько дверей в квартиры. 3

Друг погибшего подтвердил, что между ними конфликтов не было, версию самоубийства друзья и знакомые отрицали, но нельзя исключать случайность и невнимательное обращение с горючей жидкостью, указывает передача Aizliegtais paņēmiens.

Судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности Валентин Биукис передаче пояснил, что горючего не надо наливать много, чтобы пламя охватило все тело.

"Оно создает этакий эффект фитиля. Если налить на человека горючую жидкость, она впитывается в ткань и по ткани, по ниткам уходит дальше.

И из каждой ниточки испаряется топливо. (...) Горение происходит только на газообразной стадии. И, к сожалению, если это горючее летучее, то такая концентрация образуется. И происходит так, что на человеке горит ткань", - пояснил передаче эксперт.

"Таким образом, у нас много фитилей, которые создают испарение этой жидкости. (...) И если человека не потушить, то с продолжением этого процесса у человека сгорает кожа и жир внутри, и этот жир впитывается в ткань. Таким образом, человек сам начинает обеспечивать этот эффект фитиля. (...) Нет такого, что если у меня пиджак, то только пиджак будет гореть, это не так. Горят и все слои одежды, которые под пиджаком", - сказал он.

Уже сообщалось, что дело пострадавшего в огне и скончавшегося в Тукумсе работника Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) расследуют как доведение до самоубийства, однако доказательства по-прежнему не дают оснований считать, что произошло преступление на почве гомофобии.

Кроме того, полиция отмечает, что в публичной среде звучат субъективные мнения и упоминаются различные версии происшествия, в то же время выражается непонимание закрытостью деталей расследования, в связи с чем стражи порядка напоминают, что расследование не ведется публично.

Оно проводится объективно и комплексно под пристальным контролем прокуратуры, и полиция проверяет все версии, обстоятельства и факты, которые могут иметь отношение к инциденту в Тукумсе.

Более подробные комментарии полиция не предоставляет в интересах следствия. 3

Уже сообщалось, что Госполиция выдвинула несколько версий инцидента в Тукумсе, но не исключена вероятность того, что уголовного преступления не было, сообщил журналистам начальник управления Госполиции Земгальского региона Андрис Зеллис.

Полиция сообщила, что вызов был получен 23 апреля в 4:24. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в Тукумсе произошел пожар, в котором получили ожоги двое мужчин.