Вт, 18.05.2021
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Министерство здравоохранения

IKEA отзывает из продажи серию посуды

IKEA отзывает посуду HEROISK и TALRIKA с рынка. ФОТО: Ikea

IKEA отзывает из продажи серию тарелок, пиал и кружек HEROISK и TALRIKA и призывает всех покупателей, которые успели приобрести эти товары, не использовать их и сдать в магазин. Для получения полного возврата стоимости не нужно предъявлять чек, пишет Rus.Postimees.

В IKEA делают упор на безопасность, поэтому все товары проходят проверку на соответствие необходимым стандартам. После получения информации о том, что посуда серии HEROISK и TALRIKA трескается и разбивается, IKEA решила отозвать эти серии с рынка ввиду риска обжечься из-за горячих продуктов, находящихся в этой посуде.

"Детские товары IKEA тестируются тщательнее, и для нас важно, чтобы во время разработки, производства и тестирования соблюдались высокие стандарты. Принимая во внимания полученную информацию, принято отозвать с рынка тарелки, пиалы и кружки серии HEROISK и TALRIKA", - объяснили в IKEA.

Посуду HEROISK и TALRIKA можно отдать в магазине IKEA, при этом получив полную стоимость товаров, предъявлять чек для возврата не нужно.

IKEA приносит извинения за доставленные неудобства.

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