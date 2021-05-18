В занятиях на свежем воздухе в одной группе смогут участвовать до 20 человек

Как отмечает Министерство образования и науки, на улице происходит естественная циркуляция воздуха, а также проще соблюдать дистанцию, поэтому тренировки и занятия не создают повышенного риска заболевания даже в группе более 10 человек.

При этом, учитывая среднее количество учеников в классе - 20 человек, программу обучения можно будет осуществлять без разделения класса на отдельные группы.

В настоящее время правила предусматривают, что не более 10 человек собираются в одной группе для занятий спортом на свежем воздухе.