В торговых центрах смогут работать магазины с отдельным входом с улицы

Действующее регулирование предусматривает, что в рамках модели безопасной торговли могут работать все торговые места, находящиеся за пределами крупных торговых центров.

Однако поправки в правилах предусматривают, что для магазинов, посетителям которых обеспечен отдельный вход в торговое место с улицы, отменяются ограничения в торговых центрах площадью более 7000 квадратных метров. 44

В Минэкономики пояснили, что под отдельным входом в торговое место подразумевается доступ посетителей с внешней открытой территории, например, с улицы или со двора.

"В упомянутом торговом месте недопустима организация потока посетителей через другой дополнительный вход или выход, в том числе недопустимо дальнейшее попадание посетителей в торговый центр. Упомянутое ранее торговое место должно быть ограничено конструкциями или каким-либо другим способом, чтобы посетители не могли попасть дальше в коридоры торгового центра или в другое торговое место, например, открыв двери дополнительного выхода или входные двери, отодвинув ограничительные жалюзи", - проинформировали в министерстве.

Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич заявил, что Министерство здравоохранения уже давно согласилось с таким решением, однако более быстрое принятие решений "тормозили отдельные чиновники Министерства экономики".

Что дальше?

Следующим шагом, которого хотят добиться торговцы, будет открытие торговых центров с торговой площадью до 35 000 квадратных метров, которые не получали господдержки. Как пояснил Данусевич, это торговые центры, где есть крупный якорный арендатор, который продолжает работать, а остальные арендаторы - относительно мелкие торговцы.

По словам Данусевича, этот вопрос только что обсуждался в группе оперативного управления, и было решено, что таким может быть следующий шаг. "Я так понимаю, что на следующей неделе", - сказал Данусевич. Он также упомянул, что на следующей неделе правительство, вероятно, рассмотрит вопрос об участии более 20 торговцев в ярмарках.