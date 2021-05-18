Вт, 18.05.2021
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Стелла Лапиня, руководитель Veselības centru apvienība
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Московское метро судится с внуком "оскорбленного" Навальным ветерана войны

ФОТО: mashurov, Shutterstock.

Московский метрополитен подаст в суд на Игоря Колесникова - его дедушка - ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артемеенко, в отношении которого лидер российской оппозиции Алексей Навальный был осужден за "клевету", сообщает российское СМИ "Открытие медиа".

Московский метрополитен требует взыскать с Колесникова компенсацию в размере 83 117 рублей (924 евро). По какой причине возбуждено дело, пока не известно.

Колесников отказался комментировать этот вопрос.

Как сообщают "Открытые медиа", Колесников - индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей продуктов питания, строительством, ремонтом автомобилей, продажей и управлением недвижимостью.

Игнат Артемеенко - один из героев прошлогодней рекламной кампании российского канала RT, в котором Артемеенко призывал к голосованию по поправкам к российской конституции, которые позволят президенту России Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

Видео Навальный разместил в своем Twitter, назвав ветеранов и других лиц, фигурирующих в ролике, позором государства, "людьми без совести" и предателями.

Следственная комиссия возбудила дело против Навального за "клевету" на ветерана войны, оштрафовав его в феврале этого года на 850 000 рублей (9 400 евро).

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