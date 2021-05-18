Московское метро судится с внуком "оскорбленного" Навальным ветерана войны

Московский метрополитен требует взыскать с Колесникова компенсацию в размере 83 117 рублей (924 евро). По какой причине возбуждено дело, пока не известно.

Колесников отказался комментировать этот вопрос.

Как сообщают "Открытые медиа", Колесников - индивидуальный предприниматель, занимающийся продажей продуктов питания, строительством, ремонтом автомобилей, продажей и управлением недвижимостью.

Игнат Артемеенко - один из героев прошлогодней рекламной кампании российского канала RT, в котором Артемеенко призывал к голосованию по поправкам к российской конституции, которые позволят президенту России Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

Видео Навальный разместил в своем Twitter, назвав ветеранов и других лиц, фигурирующих в ролике, позором государства, "людьми без совести" и предателями.