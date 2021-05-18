Кариньш: В решениях Кабмина есть непоследовательность

Из решения правительства следует, что в будущем масками для лица смогут не пользоваться участники передач, если в течение последних 72 часов они получили негативный результат теста на коронавирус или тест на антитела. Тест на Covid-19 могут не делать люди, которые могут документально доказать, что они переболели коронавирусом или полностью вакцинировались.

Министр юстиции Янис Борданс отметил, что в контексте этого решения риски полностью не исключены, при этом он признал, что даже сейчас, без тестов на Covid-19, люди ездят в общественном транспорте, такси и встречаются в магазинах. Борданс также указал на высших должностных лиц страны, которым разрешено путешествовать, в том числе без теста на Covid-19. "СМИ справедливо настаивают на том, что они также имеют право на случаи исключения", - пояснил министр юстиции.

Непоследовательность

Кариньш, с другой стороны, указал на непоследовательность в принятии решений, поскольку несколько минут назад министры договорились, что люди, которые либо были вакцинированы против Covid-19, либо переболели этим заболеванием, могут находиться на рабочем месте, в то время как эксперты ранее признавали, что отрицательный тест на Covid-19 не гарантирует, что вы не заразитесь этим вирусом.

Кариньш не скрывал своего возмущения тем, что в регламенте отрицательный тест на Covid-19 в определенном смысле указывает на возможность не заболеть, тогда как в других обстоятельствах он указывает на обратное. Премьер-министр хотел знать, подчинялся ли Минюст интересам какого-либо лобби.

Мнения чиновников

Госсекретарь Минздрава Индра Дрейка пояснила, что тест на Covid-19 используется во многих ситуациях для подтверждения текущего состояния человека. Что касается применения теста в профессиональной жизни СМИ, Дрейка сослалась на презумпцию, что "участники программы - сознательные люди, которые контролируют ситуацию и знают, что с ними может случиться".

Заместитель госсекретаря Минюста Лайла Медина пояснила, что ранее обсуждался вопрос о балансе, "созданном требованиями эпидемиологической безопасности и демократией".

Профессор Гиртс Бригис, заведующий кафедрой общественного здравоохранения и эпидемиологии Рижского университета имени Страдиня, отметил, что вакцина против Covid-19 не устраняет полностью риск заражения, что подтверждается количеством заразившихся врачей, вакцинированных против Covid-19.

При этом Бригис подчеркнул, что вакцинация предотвращает серьезные заболевания, госпитализацию и смерть. Он также добавил, что регулярное выполнение тестов на Covid-19 снижает риски, но тесты не исключают возможность заражения Covid-19.

По словам Бригиса, позволять людям без масок быть в телестудии означает "сознательно идти на риск от имени общества".

Оправданный случай?

Однако министр юстиции подчеркнул, что неиспользование масок в телепрограммах является "оправданным случаем". "Дополнительной ценностью в этом случае является обеспечение связи с общественностью", - сказал Борданс.

Выслушав мнение экспертов, Кариньш выразил обеспокоенность по поводу адекватности этого решения правительства. "Я понимаю, что давление есть, но мы не можем принимать решения в результате давления. Мы обеспокоены последовательностью решений правительства, но теперь одно решение за другим высвечивает несоответствия", - сказал премьер.

Поскольку все министры поддержали предложение Минюста, Кариньш был единственным представителем правительства, который добавил свое особое мнение в протокол собрания.