Послабления в собраниях и ограничениях для вакцинированных: что решило правительство?

Министерство здравоохранения указывает, что по этому принципу могут начать работать любительские коллективы и спортивные команды.

Ведущие программ и их участники смогут не надевать маски во время эфира

Ведущие программ средств массовой информации и их участники смогут не надевать защитные маски во время передач, постановило правительство.

Участники могут также не использовать маску, если в течение последних 72 часов до программы получили отрицательный результат теста на Covid-19.

При этом тест на Covid-19 не нужен лицам, которые могут документально подтвердить, что они переболели Covid-19 и больше не представляют риска заражения для других (есть антитела), либо завершили полный курс вакцинации от Covid-19. 5

Ведущий или участник программы может добровольно использовать защитную маску. В студии, где снимается программа, не должно находиться больше 20 человек, не считая технического персонала. Если возможно обеспечить 10 квадратных метров на человека, тогда участников может быть больше. Между участниками программы по возможности должно быть обеспечено расстояние в два метра.

Если во время программы не используются защитные маски, зрители в ходе программы могут быть проинформированы, что у всех участников передачи отрицательные тесты на Covid-19 либо они привиты от Covid-19.

До и после программы ее участникам по-прежнему необходимо носить маски. Если длительность интервью в программе менее 15 минут, ведущий и интервьюируемый по-прежнему могут не использовать маски.

Кроме того, Министерство юстиции сообщает, что маски могут не использоваться в случаях, когда готовится или проводится прямая или записанная трансляция культурного или религиозного события, обеспечивается дистанционное обучение или создание аудиовизуальной продукции, если это необходимо для полноценного выступления, выполнения служебных обязанностей и получено разрешение правообладателя.

Ранее

Как ранее сообщила советник министра здравоохранения Ласма Биндере,

с 1 июня при условии увеличения охвата вакцинацией будет больше свободы в оказании индивидуальных услуг, например, смогут возобновить работу привитые или переболевшие Covid-19 косметологи и массажисты. 5

С 15 июня при условии, что будет привито 50% населения и улучшится эпидемиологическая ситуация, планируется еще больше льгот в доступности культурных, развлекательных, спортивных мероприятий, конференций и обучения, общепита в помещениях, фитнеса и др. Также привитые смогут посещать учреждения социального ухода, места лишения свободы и лечебные учреждения.

Советник министра сообщила, что параллельно ведется работа по введению удобных для людей удостоверений вакцинации для пользования и внутри страны, и на европейском уровне. С 1 июня такие подтверждения привитые и переболевшие смогут получить в электронном виде, а с 15 июня эти подтверждения станут частью цифрового зеленого сертификата ЕС.

Требование использовать маски, дистанцироваться и соблюдать другие меры эпидемиологической безопасности будут сохранены в местах, где одновременно находятся привитые или переболевшие люди и непривитые, а также в местах, где сложно убедиться в статусе человека, например, в магазинах, общественном транспорте и других общественных местах.

Также Минздрав предлагает обсудить различные меры, которые могли бы побудить людей прививаться, в том числе организацию лотереи Latvijas loto для привитых с призовым фондом 1 млн евро. 5

Если после вакцинации наблюдаются побочные эффекты, в результате чего возникает временная нетрудоспособность, Минздрав предлагает выдавать больничные листы "В". Кроме того, планируется обсудить такую форму поощрения, как призыв к предприятиям выплачивать привившимся работникам денежные вознаграждения, которые не будут облагаться налогами. Также планируется рассмотреть такие преимущества, как возможность посещать бесплатно или по сниженной цене музеи и культурные мероприятия, в сотрудничестве с торговыми предприятиями выдавать купоны привитым, частично покрывая их стоимость, например, в размере налога на добавленную стоимость. Предприятия и учреждения смогут и сами вводить преимущества для привитых сотрудников и клиентов - оплачиваемые выходные, скидки, особое обслуживание.