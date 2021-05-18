В Даугавпилсе один день будет доступна вакцина Johnson & Johnson

Подать заявку на вакцинацию можно на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989, а пожилые люди могут прийти на вакцинацию без предварительной записи с 9 до 10 часов утра.

Чем известна Johnson & Johnson?

При получении вакцины этого производителя следует учитывать, что защитный эффект после дозы вакцины Johnson & Johnson наступает уже через 14 дней после прививки. В клинических испытаниях в США, Южной Африке и Южной Америке приняли участие более 44 000 человек. Исследования показывают, что вакцина на 67% эффективна в предотвращении симптоматического течения Covid-19.

В свою очередь, данные, опубликованные производителем, показывают, что эффективность 85% в предотвращении тяжести заболевания, госпитализации и смерти достигается через 28 дней, а через 49 дней эффективность вакцины Johnson & Johnson в предотвращении тяжелого течения заболевания уже составляет 100%.

Побочные реакции организма на вакцину Johnson & Johnson могут быть от слабых до умеренных и исчезнуть через несколько дней после вакцинации. Наиболее частыми побочными эффектами считаются боль в месте инъекции, головная боль, усталость, мышечные боли и тошнота. Ожидаемые побочные реакции менее выражены у пожилых людей.