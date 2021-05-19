Уже 21% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19

18 мая в Латвии прививки получили в общей сложности 11 485 человек, из них около половины получили первую дозу вакцины. Вторую прививку получили 5 173 человека, а вакцину Johnson&Johnson, которой требуется только одна доза - 774 человека.

До вторника включительно первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили не менее 401 945 человек, а 129 396 человек завершили процесс вакцинации.

По данным NVD, на прошлой неделе от Covid-19 было вакцинировано 102 035 человек, что больше, чем за любую другую полную неделю до того, и цель - прививать не менее 100 000 человек в неделю - была достигнута. За неделю с 3 по 9 мая было вакцинировано 82 704 человека.