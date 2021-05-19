В США братья отсудили $75 млн после 30 лет тюрьмы из-за ложного обвинения в убийстве девочки

В 1983 году Леон Браун и Генри МакКоллум были арестованы по подозрению в изнасиловании и убийстве 11-летней Сабрины Буи. Оба были приговорены к смертной казни, но позже Брауну заменили наказание, приговорив к пожизненному заключению.
Сводные братья провели в тюрьме более 30 лет.
В 2014 году с помощью анализа ДНК на месте происшествия выяснилось, что обнаруженный на месте преступления окурок указывает на то, что убийцей был другой человек. Браун и МакКоллум были оправданы. В 2015 году сводные братья обратились в суд против причастных к их осуждению должностных лиц.
На прошлой неделе присяжные федерального суда постановили, что оба мужчины имеют право на компенсацию за пребывание в тюрьме. Каждому дали по миллиону долларов за каждый год заключения, а также еще 13 миллионов за халатность ответственных лиц.
Адвокаты Брауна и МакКоллум доказали в суде, что сводные братья были ошибочно осуждены и что их заставили признаться в злодеяниях, которых они не совершали.
В отличие от многих других ложно обвиняемых, Браун и МакКоллум сумели доказать нарушения в работе ответственных органов. "В некоторых случаях просто идентифицируют не того человека, и это не по преднамеренным причинам - это просто системная ошибка, которая существует всегда", - сказала пресс-секретарь проекта активистов Innocence Project Ребекка Браун. "Это не означает, что нарушений не было, но в этом случае очень сложно доказать нарушения, которые являются достаточно серьезными, чтобы их можно было причислить к нарушению гражданских прав".