Всегда ли причина отека в аллергии? Болезнь, о которой должен знать каждый

Когда лекарства от аллергии не помогают

Однако отек также может возникнуть от чрезмерной выработки брадикинина в тканях, и это уже не имеет никакого отношения к аллергии. Его вызывают различные заболевания, например наследственный ангионевротический отек, гематологические заболевания и употребление отдельных медикаментов, из которых самыми распространенными являются ингибиторы АПФ, или "прилы". В таком случае нет ни покраснения, ни зуда - скорее отек сопровождается тянущими или даже болевыми ощущениями. Такая отечность и более длительна - она продолжается не менее 48-72 часов или даже дольше. Но самое большое и существенное отличие - бесполезно принимать антигистаминные средства, поскольку они в таком случае просто не помогают. Особенно опасна отечность, вызываемая наследственным ангионевротическим отеком, - без оказания надлежащей помощи человек может умереть.

Отек, который может лишить жизни

16 мая - это Международный день наследственного ангионевротического отека – день, когда людям по всему миру рассказывают об этой редкой и опасной болезни, которая в 75% случаев является врожденной, а в 25% случаев возникает как спонтанная мутация генов. Вследствие приступа наследственного ангионевротического отека в ткани попадает очень большое количество брадикинина, что вызывает отечный каскад.

У человека внезапно без очевидной причины опухают рыхлые ткани - или веко, или ладонь, губы, ступня, рука, нога или щека. У женщин могут припухнуть половые губы, у мужчин - мошонка. Отек может быть и в брюшной полости, брыжейке, и сопровождаться очень сильными, внезапными болями. Отек может затронуть также горло и гортань, что станет последним приступом этой болезни в жизни человека. Люди с наследственным ангионевротическим отеком никогда не знают, когда отек повторится, в какой части тела это произойдет и насколько выраженным он будет. Единственное подспорье - специальные медикаменты, которые либо восполняют дефицит C1-ингибитора, который из-за мутации генов не вырабатывается, либо блокируют нежелательное действие брадикинина.

Болезнь, о которой должен знать каждый

Часто люди связывают отек с аллергией, предполагая, что его вызвал какой-либо продукт питания, косметическое средство или, возможно, укус насекомого. Принимают лекарство от аллергии, а отек так и не проходит. Симптомы наследственного ангионевротического отека могут быть разными и маскироваться под наиболее распространенные диагнозы, например синдром раздраженного кишечника, артрит или какую-либо травму, вследствие чего путь к правильному диагнозу может занять вплоть до нескольких лет.