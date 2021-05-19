Чт, 20.05.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Всегда ли причина отека в аллергии? Болезнь, о которой должен знать каждый

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Africa Studio

В ту пору, когда все в природе начинает цвести и зеленеть, а ветер разносит по воздуху пыльцу и поднимает пыль, у многих из-за аллергии не только чешутся и слезятся глаза, течет из носа - нередко возникает также отек. Но всегда ли причиной является аллергия? Поясняет аллерголог Сигне Пуриня.

Вероятнее всего - действительно аллергия

Весна - довольно неприятная пора для тех, кто страдает от аллергии на пыльцу, или поллиноза. При появлении пыльцы в воздухе первыми признаками раздражения могут стать сонливость и нервозность, а также ощущение, что стало труднее дышать. Затем появляются классические симптомы аллергии: отек и выделения из носа, воспаленность глаз - зуд, жжение и покраснение, першение в горле и затрудненное дыхание. В отдельных случаях признаком аллергии является также отек.

  • Если между аллергией на продукты питания и аллергией на пыльцу происходит перекрестная реакция, употребление некоторых фруктов, овощей, орехов и семян может вызвать также отечность губ. Например, если у человека аллергия на березовую пыльцу, у него очень часто возникает аллергическая реакция на свежую морковь, яблоки и другие семечковые плоды. Как правило, уже после первых кусочков человек ощущает во рту дискомфорт и понимает - что-то не так. Об этом свидетельствуют и симптомы (покраснение, зуд и отек), которые обычно длятся 10-15 минут, не угрожая здоровью. Более серьезная реакция возникает в случаях, когда человек, страдающий от аллергии на пыльцу, быстро употребляет морковь или яблоко в большом количестве, например в виде сока с мякотью. Это может закончиться болями в желудке, которые вызывает отек слизистой оболочки. Не у всех пациентов, страдающих поллинозом, наблюдается такая реакция. У некоторых пациентов ярко проявляется именно такая перекрестная реакция, в то время как симптомы поллиноза, или аллергии на пыльцу, маловыраженны.
  • Контакт натуральных продуктов с кожей. Раздражение и отек могут быть вызваны и внешним контактом с аллергеном, например медом, используемым при массаже, или подорожником, приложенным к месту ушиба. Также на кожу (и слизистую оболочку носа) могут попасть мелкие капельки сока, возникающие, например, при очистке кожуры с молодого картофеля, которые вызывают отек или воспалительную реакцию.

Внимание! Не всегда аллергическая реакция проявляется сразу, она может возникнуть и через 24, 48 или 72 часа, и тогда причинно-следственную связь труднее заметить. Довольно часто так происходит с аллергией, вызываемой косметическими средствами, - даже в течение одних суток на лицо можно успеть нанести разные продукты, и тогда непонятно, что именно вызвало аллергию, в том числе и отек.

Правильные действия при аллергических отеках

Во всех этих проявлениях виновно биологически активное вещество -- гистамин, который вследствие аллергической реакции высвобождается из клетки, вызывая покраснение, зуд и отек.

Чтобы устранить дискомфорт, достаточно принять какое-либо антигистаминное средство. Предпочтительнее медикаменты второго поколения, так как они не подавляют работу мозга и не вызывают сонливость. Лекарство начинает действовать в течение получаса-часа.

Если произошла перекрестная реакция, когда аллергия на пыльцу взаимодействует с проявлениями аллергии на фрукты, овощи и орехи, для уменьшения дискомфорта лучше пососать кусочек льда. Такие реакции быстро начинаются и быстро заканчиваются, и антигистаминное средство в таблетках не успевает даже подействовать, как реакция уже проходит. Если лекарства от аллергии не помогают, следует непременно обратиться за помощью к врачу.

Когда лекарства от аллергии не помогают

Однако отек также может возникнуть от чрезмерной выработки брадикинина в тканях, и это уже не имеет никакого отношения к аллергии. Его вызывают различные заболевания, например наследственный ангионевротический отек, гематологические заболевания и употребление отдельных медикаментов, из которых самыми распространенными являются ингибиторы АПФ, или "прилы". В таком случае нет ни покраснения, ни зуда - скорее отек сопровождается тянущими или даже болевыми ощущениями. Такая отечность и более длительна - она продолжается не менее 48-72 часов или даже дольше. Но самое большое и существенное отличие - бесполезно принимать антигистаминные средства, поскольку они в таком случае просто не помогают. Особенно опасна отечность, вызываемая наследственным ангионевротическим отеком, - без оказания надлежащей помощи человек может умереть.

Отек, который может лишить жизни

16 мая - это Международный день наследственного ангионевротического отека – день, когда людям по всему миру рассказывают об этой редкой и опасной болезни, которая в 75% случаев является врожденной, а в 25% случаев возникает как спонтанная мутация генов. Вследствие приступа наследственного ангионевротического отека в ткани попадает очень большое количество брадикинина, что вызывает отечный каскад.

У человека внезапно без очевидной причины опухают рыхлые ткани - или веко, или ладонь, губы, ступня, рука, нога или щека. У женщин могут припухнуть половые губы, у мужчин - мошонка. Отек может быть и в брюшной полости, брыжейке, и сопровождаться очень сильными, внезапными болями. Отек может затронуть также горло и гортань, что станет последним приступом этой болезни в жизни человека. Люди с наследственным ангионевротическим отеком никогда не знают, когда отек повторится, в какой части тела это произойдет и насколько выраженным он будет. Единственное подспорье - специальные медикаменты, которые либо восполняют дефицит C1-ингибитора, который из-за мутации генов не вырабатывается, либо блокируют нежелательное действие брадикинина.

Болезнь, о которой должен знать каждый

Часто люди связывают отек с аллергией, предполагая, что его вызвал какой-либо продукт питания, косметическое средство или, возможно, укус насекомого. Принимают лекарство от аллергии, а отек так и не проходит. Симптомы наследственного ангионевротического отека могут быть разными и маскироваться под наиболее распространенные диагнозы, например синдром раздраженного кишечника, артрит или какую-либо травму, вследствие чего путь к правильному диагнозу может занять вплоть до нескольких лет.

Если отек повторяется и назначенная терапия не помогает, важно обратиться за помощью к врачу-аллергологу или иммунологу, чтоб определить истинную причину отеков. Пациенты, которые узнают, что отечность вызвана наследственным ангионевротическим отеком, чаще всего чувствуют облегчение. Хотя болезнь из их жизни не исчезает, больше не так страшно жить - если начинается приступ, они сами могут сделать себе инъекцию лекарства и остановить отек.

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