Ср, 19.05.2021
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Валентин Биукис, судебный эксперт по вопросам в области пожарной безопасности

"Это просто, быстро и бесплатно". Кариньш призвал людей вакцинироваться

Кариньш прививается от Covid-19 ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш оценил хороший темп работы центров вакцинации и призвал жителей вакцинироваться, сообщили агентству LETA в бюро премьера.

В среду Кариньш, посещая центр вакцинации Atta в Риге, пришел к выводу, что процесс вакцинации от Covid-19 идет в хорошем темпе и призвал людей использовать наиболее удобные для себя возможности вакцинации.

Во время посещения центра Atta премьер ознакомился с процессом вакцинации, работой персонала, а также обсудил опыт вакцинирования с посетителями центра. С работой центра Кариньша ознакомили председатель правления Veselības centru apvienība Стелла Лапиня и глава бюро вакцинации Эва Юхневича.

Видео: TVNET Grupa называет свои причины вакцинироваться:

Во время визита премьер поблагодарил персонал за работу и посетителей, решивших привиться от Covid-19, указав, что вакцинация - единственное решение для скорейшего завершения пандемии.

"Призываю каждого жителя Латвии, кто еще не привился, использовать предложенную государством возможность привиться от Covid-19 в одном из более чем 800 пунктов вакцинации в Латвии - это просто, быстро и бесплатно", - отметил Кариньш.

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