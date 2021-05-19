"Это просто, быстро и бесплатно". Кариньш призвал людей вакцинироваться

В среду Кариньш, посещая центр вакцинации Atta в Риге, пришел к выводу, что процесс вакцинации от Covid-19 идет в хорошем темпе и призвал людей использовать наиболее удобные для себя возможности вакцинации.

Во время посещения центра Atta премьер ознакомился с процессом вакцинации, работой персонала, а также обсудил опыт вакцинирования с посетителями центра. С работой центра Кариньша ознакомили председатель правления Veselības centru apvienība Стелла Лапиня и глава бюро вакцинации Эва Юхневича.

Видео: TVNET Grupa называет свои причины вакцинироваться:

Во время визита премьер поблагодарил персонал за работу и посетителей, решивших привиться от Covid-19, указав, что вакцинация - единственное решение для скорейшего завершения пандемии.