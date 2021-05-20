Вступают в силу новые послабления ограничений. Что теперь можно?

В торговых центрах могут работать магазины с отдельным входом

В торговых центрах с сегодняшнего дня могут работать магазины с отдельным входом с улицы, предусматривают принятые правительством во вторник поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

Ранее было разрешено работать магазинам, расположенным вне крупных торговых центров.

Поправки означают снятие ограничений для магазинов с отдельным входом с улицы в торговых центрах с общей торговой площадью более 7000 квадратных метров.

В таком магазине вход и выход покупателей через другие двери, в том числе ведущие в торговый центр, не допускается, пояснили в Министерстве экономики.

На рабочем месте без масок могут находиться до 20 привитых или переболевших Covid-19 человек

Без использования защитной маски и соблюдения дистанции на рабочем месте или в одном помещении с сегодняшнего дня могут одновременно находиться до 20 человек, которые вакцинированы от Covid-19 или переболели коронавирусом, предусматривают разработанные Министерством здравоохранения поправки.

Привитые от Covid-19 или переболевшие лица могут более свободно собираться в закрытых помещениях - например:

рабочие коллективы в рабочих помещениях,

любительские творческие коллективы,

спортивные команды.

При этом все эпидемиологические требования должны быть соблюдены, если в помещении находится хотя бы один человек, чей статус вакцинации или перенесенного Covid-19 неизвестен. Требования также должны соблюдаться в помещениях общего пользования.

Поправки не распространяются на мероприятия с участием более 20 человек и на непостоянные группы.

Как указали в Минздраве, согласно этому принципу работу могут возобновить любительские творческие коллективы и любительские спортивные команды.

Как сообщалось ранее, исключения для привитых от Covid-19 лиц уже сделаны в отношении соблюдения домашнего карантина и самоизоляции при въезде в Латвию из стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19.

В занятиях на свежем воздухе в одной группе могут участвовать до 20 человек

В занятиях на свежем воздухе, в том числе спортивных, с сегодняшнего дня вместо прежних 10 человек в одной группе могут участвовать до 20 человек.

Как отмечает Министерство образования и науки, на улице происходит естественная циркуляция воздуха, а также проще соблюдать дистанцию, поэтому тренировки и занятия не создают повышенного риска заболевания даже в группе более 10 человек.

При этом, учитывая среднее количество учеников в классе - 20 человек, программу обучения можно осуществлять без разделения класса на отдельные группы. Ранее правила предусматривали, что не более 10 человек собираются в одной группе для занятий спортом на свежем воздухе.