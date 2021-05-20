Кровавые слезы у женщин во время менструации. Правда или миф?

25-летняя женщина удивила медиков, когда забежала в здание больницы, а из глаз у нее текли кровавые слезы. Она утверждала, что не испытывает никакого дискомфорта или боли. Подобное с ней происходило месяц назад.

Через некоторое время врачи установили, что глаза женщины начинают кровоточить тогда, когда у нее начинается менструация. Явление, когда во время месячных появляется кровотечение через глаза, губы, нос, легкие или печень - достаточно редкое. За 20 век зафиксированы лишь несколько подобных случаев.

1913 году был случай, когда у женщины на ногах появлялись кровоточащие язвы, которые увеличивались во время менструации. Они остановили свой рост после того, как женщина родила. Но ее беременность проходила очень тяжело.