Молодая девушка выпрыгнула из 16-этажного дома в Плявниеках

Одна из трех высоток на улице Юкума Вациеша вечером стала местом довольно драматических событий. В доме с No 2G В мусорном контейнере местные жители обнаружили тяжело раненого человека, который, по всей видимости, упал с большой высоты.

Местные жители говорят, что это была молодая девушка около 16 лет. "Сначала я спустилась вниз, подумала - кто-то выбрасывал мусор через окно. Спускаюсь и вижу - девочка лежит", - рассказывает очевидица.

"Говорят, что она прыгнула из этажа выше десятого. Женщина на остановке общественного транспорта увидела, что она падала вниз у десятого этажа", - говорят местные.

То, что человек выжил, подтверждают в Службе скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали две бригады врачей, участвовал экипаж медицинских специалистов, которые обычно вовлекаются только в тяжелых случаях.

"Мусорный контейнер был перевернут. Еще подумал - кто так мусор выбрасывает?! Оказывается, перевернулся вместе с ней", - рассказывает местная жительница.

"Никто не знает, с какого этажа она упала. Я слышала, что могла и с 16-го. Никто ничего не знает", - делится другая местная жительница.

Была ли потерпевшая местной жительницей, окружающие не могут ответить точно. О причинах трагического случая пока говорить рано.

По сообщению Госполиции, возбуждено уголовное дело и, ведется активное расследование. Вчера соседи встречались с сотрудниками полиции и давали показания.

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