Чт, 20.05.2021
Да, к сожалению, я должен сказать, что я являюсь руководителем в течение короткого времени и я не контролировал до конца то, что мне, возможно, нужно было контролировать. Поэтому вышло, как вышло. Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края
Каспарс Шабанс, глава муниципальной полиции Кулдигского края

Безрассудный обгон привел к трагедии

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 18 мая, на шоссе P75 в волости Салас, где из-за неосторожного обгона произошло автомобильное столкновение, в результате которого несколько человек пострадали, а один погиб.

Время - деньги, но оно не настолько ценно, чтобы подвергать опасности вашу жизнь и жизни других людей. Однако многие автомобилисты ежедневно идут на ненужный риск, превышая допустимую скорость и выполняя откровенно безрассудные маневры обгона через сплошную линию, на перекрестках и т.д., что может привести к серьезным авариям.

Так и случилось во вторник, 18 мая, в волости Салас на шоссе P75. Там, где угасла жизнь Андриса из Екабпилса, сидящего на переднем пассажирском сиденье автомобиля Volvo, мы встречаем его знакомых и коллег, которые приехали поставить свечи на месте аварии.

Видео: сюжет программы Degpunktā

По словам присутствующих, причиной трагедии стал молодой водитель VW, который совершил необдуманный обгон и предположительно не заметил приближающегося Volvo за небольшим холмом. Произошло лобовое столкновение, был задет также проезжавший мимо грузовик.

В качестве одной из версий, почему водитель VW так спешил, знакомый упоминает тот факт, что в нескольких километрах, недалеко от Биржая, идут ремонтные работы и стоит бесчисленное количество светофоров, вызывающих пробки. Вероятно, водитель где-нибудь опоздал и решил немного поддать газу. Правдива ли эта версия, решат сотрудники Госполиции, возбудившие уголовное дело.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

По данным администрации Земгальского региона, в результате ДТП, в котором погиб один, пострадали еще три человека - 43-летний водитель Volvo, и оба сидевшие в VW Golf 29-летний водитель и его 17-летний пассажир. Коллеги из Государственной пожарно-спасательной службы были вызваны, чтобы вызволить двух человек из автомобилей.

19 мая на месте трагедии также присутствовал дорожный смотритель, который приехал оценить последствия аварии и сообщил, что в ближайшее время место будет очищено.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Это первый раз [в этом месте], ведь было место, куда можно было свернуть, если грозило лобовое столкновение", - говорит дорожный смотритель Андрис, отмечая, что подобная авария не должна была произойти в таком месте.

Сотрудники Госполиции Земгальского региона, которые в настоящее время продолжают расследование и определили различные экспертизы, просят отозваться очевидцев происшествия и всех, кто зафиксировал на видео последствия происшествия или моменты до него.

НАВЕРХ
Back