Безрассудный обгон привел к трагедии

Время - деньги, но оно не настолько ценно, чтобы подвергать опасности вашу жизнь и жизни других людей. Однако многие автомобилисты ежедневно идут на ненужный риск, превышая допустимую скорость и выполняя откровенно безрассудные маневры обгона через сплошную линию, на перекрестках и т.д., что может привести к серьезным авариям.

Так и случилось во вторник, 18 мая, в волости Салас на шоссе P75. Там, где угасла жизнь Андриса из Екабпилса, сидящего на переднем пассажирском сиденье автомобиля Volvo, мы встречаем его знакомых и коллег, которые приехали поставить свечи на месте аварии.

Видео: сюжет программы Degpunktā

По словам присутствующих, причиной трагедии стал молодой водитель VW, который совершил необдуманный обгон и предположительно не заметил приближающегося Volvo за небольшим холмом. Произошло лобовое столкновение, был задет также проезжавший мимо грузовик.

В качестве одной из версий, почему водитель VW так спешил, знакомый упоминает тот факт, что в нескольких километрах, недалеко от Биржая, идут ремонтные работы и стоит бесчисленное количество светофоров, вызывающих пробки. Вероятно, водитель где-нибудь опоздал и решил немного поддать газу. Правдива ли эта версия, решат сотрудники Госполиции, возбудившие уголовное дело.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

По данным администрации Земгальского региона, в результате ДТП, в котором погиб один, пострадали еще три человека - 43-летний водитель Volvo, и оба сидевшие в VW Golf 29-летний водитель и его 17-летний пассажир. Коллеги из Государственной пожарно-спасательной службы были вызваны, чтобы вызволить двух человек из автомобилей.

19 мая на месте трагедии также присутствовал дорожный смотритель, который приехал оценить последствия аварии и сообщил, что в ближайшее время место будет очищено.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Это первый раз [в этом месте], ведь было место, куда можно было свернуть, если грозило лобовое столкновение", - говорит дорожный смотритель Андрис, отмечая, что подобная авария не должна была произойти в таком месте.