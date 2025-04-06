В Свитене из воды извлечено тело погибшего

После извлечения тело было передано сотрудникам Государственной полиции.

Согласно данным карты Balticmaps.eu, через поселок Свитене протекают две небольшие речки - Свитене и Вирсите.

Согласно открытым источникам, весной во время половодья река Свитене становится судоходной. Кроме того, на ней создан искусственный водоем - Свитенское водохранилище.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки ГПСС получила 72 вызова. Из них:

19 касались пожаров, включая три вызова - на пожары сухой травы, один - на лесной пожар.

Также были зафиксированы девять вызовов на тушение сажи в дымоходах жилых домов, 44 вызова на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.

В субботу в 11:06 спасатели спешно выехали в Олайнский край, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

В аварии столкнулись грузовик и легковой автомобиль. С помощью гидравлического оборудования спасатели подняли прицеп и вытащили зажатую под ним легковую машину.

Внутри находился человек, которого спасателям удалось извлечь, однако медики констатировали его смерть.