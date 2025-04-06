Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в воскресенье отверг возможность прямых переговоров с США, назвав их бессмысленными. Такое заявление прозвучало в ответ на слова президента США Дональда Трампа, выразившего предпочтение непосредственным переговорам с Тегераном.
"Прямые переговоры бессмысленны с той стороной, которая постоянно угрожает применением силы, нарушает Устав ООН и высказывает противоречивые позиции через различных представителей", - подчеркнул Аракчи.
Он добавил, что Иран остается привержен дипломатии и готов попробовать путь косвенного диалога.
"Иран готов ко всем возможным и вероятным сценариям. Как он серьезен в дипломатии и переговорах, так же он будет решителен в защите своих национальных интересов и суверенитета", - говорится в заявлении иранского МИДа.
7 марта Дональд Трамп сообщил, что направил Ирану письмо с призывом начать переговоры о прекращении разработки ядерного оружия, предупредив, что в противном случае Тегерану грозит военный ответ.
В ответ Иран заявил, что не будет участвовать в прямых переговорах с США, но допускает возможность непрямого диалога через посредников.
"Если соглашение по ядерной программе не будет достигнуто, Иран будет подвергнут бомбардировке".
Президент США установил двухмесячный срок для заключения договоренности.
"Я думаю, что прямые переговоры были бы лучше", - заявил Трамп журналистам в пятницу на борту президентского самолета Air Force One.
"Они проходят быстрее, и при них легче понять друг друга, чем через посредников", - добавил он.
В январе, после возвращения в Белый дом, Трамп объявил о возобновлении политики "максимального давления" на Иран, направленной на то, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия.
Напомним, что Иран возобновил свою ядерную программу в 2019 году, после того как в 2018 году США - по решению Трампа - в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения 2015 года, заключенного между Ираном и шестеркой мировых держав, и вновь ввели экономические санкции против Тегерана.
На борту Air Force One Трамп также заявил, что, по его мнению, Иран напуган и чувствует себя уязвимым, добавив при этом:
"Я не хочу, чтобы иранцы чувствовали себя так. Я думаю, что они на самом деле хотят договориться".
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