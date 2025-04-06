"Прямые переговоры бессмысленны с той стороной, которая постоянно угрожает применением силы, нарушает Устав ООН и высказывает противоречивые позиции через различных представителей", - подчеркнул Аракчи.

Он добавил, что Иран остается привержен дипломатии и готов попробовать путь косвенного диалога.

"Иран готов ко всем возможным и вероятным сценариям. Как он серьезен в дипломатии и переговорах, так же он будет решителен в защите своих национальных интересов и суверенитета", - говорится в заявлении иранского МИДа.

7 марта Дональд Трамп сообщил, что направил Ирану письмо с призывом начать переговоры о прекращении разработки ядерного оружия, предупредив, что в противном случае Тегерану грозит военный ответ.

В ответ Иран заявил, что не будет участвовать в прямых переговорах с США, но допускает возможность непрямого диалога через посредников.

"Если соглашение по ядерной программе не будет достигнуто, Иран будет подвергнут бомбардировке".

Президент США установил двухмесячный срок для заключения договоренности.