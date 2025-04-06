В Латвии растет число случаев ЗППП среди молодежи

В частности, по сравнению с 2023 годом, в возрастной группе от 18 до 29 лет увеличилось число случаев сифилиса. В прошлом году в этой категории было зарегистрировано 20 случаев, в то время как в 2023 году - 10.

Также выросло и количество случаев гонореи в той же возрастной группе: 80 случаев в 2023 году против 64 годом ранее.

Если рассматривать пятилетний период с 2020 по 2024 год, в Латвии среди детей и лиц до 29 лет было зарегистрировано:

68 случаев сифилиса (в среднем 14 в год),

305 случаев гонореи (в среднем 61 в год),

3547 случаев заболеваний, вызванных хламидиями, передающимися половым путем (в среднем 709 в год).